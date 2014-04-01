新闻稿：中国龙工控股的逾期应收帐继续对其评级造成压力--穆迪

(以下新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年3月31日—穆迪投资者服务公司表示，中国龙工控股有限公司 庞大的应收帐，继续对其B1公司家族评级和高级无抵押债务评级造成压力，因此评级展望仍为负面。

穆迪助理副总裁兼分析师邹吉明称：“2013年龙工的销售额、盈利能力和债务杠杆率有所改善，但信用状况疲弱，原因是公司有庞大的逾期应收帐，而且我们预计机械行业仅温和复苏。”

该公司的逾期应收帐总额达到人民币5.84亿元，占净应收帐 (人民币19亿元) 的30.7%。此外，人民币9.64亿元的应收贷款，旨在覆盖通过经销商出售的设备的拖欠款项。

2013年该公司确认了人民币2.39亿元拨备，可能低于逾期应收帐及应收贷款的总和。

虽然公司增强了风险管理，但穆迪预计该公司需要一段时间才能降低逾期金额，原因是其从事采矿和建筑行业的客户和下游贸易商和分销商，正面临疲弱的行业环境和紧缩的信贷状况。

另一方面，2013年龙工的收入同比增加3.3%，达到人民币81.58亿元，原因是行业经过2012年的急剧衰退后，对轮式装载机的需求开始趋稳。该收入水平依然低于其历史水平。

穆迪估计，其EBITDA利润率从2012年13.1%的低水平升至17.5%，原因是公司实施成本节约方案，同时降低钢铁等原料成本。

2013年龙工产生了自由现金流，其债务因此减少了人民币9亿元，达到人民币42亿元。

因此，2013年该公司的信用指标有所改善。穆迪估计其债务/EBITDA (包括回购责任的债务调整人民币10亿元) 从2012年的6.2倍降至2013年底的3.9倍左右。此外，其EBITDA/利息覆盖率从1.9倍升至3.9倍。这样的信用指标可支持其B1的评级。

穆迪预计2014年信用指标的进一步改善，将受制于中国基础设施投资的放缓和矿业的低迷状态。

龙工的评级所采用的主要评级方法是2010年12月发布的《全球制造业评级方法》(Global Manufacturing Industry Methodology)。关于上述评级方法，请浏览www.moodys.com信用政策页。

龙工控股有限公司是中国领先的重型机械制造商及供应商，主要生产轮式装载机及挖掘机，分别占其2013年总收入的65.6%及9.6%。龙工亦生产压路机、叉车和其他类型的工程机械。

龙工的四座生产厂房位于上海、郑州、福建及江西，其大部分产品以国内市场为目标。该公司于2005年在香港联交所上市。