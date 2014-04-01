《焦点》中国官方制造业PMI回升乏力，经济下行压力加重

* 官方PMI略升，但升幅低于往年同期

* 汇丰PMI终值降至八个月低点

* 经济面临沉重下行压力

* 政府可能微调政策

作者 乔艳红

路透北京4月1日 - 中国3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。

经济增速不容乐观，可能促使政府出台微调政策。但业内人士指出，基本面的下行压力恐怕还要发酵一段时间，不见得政府搞点儿刺激就能起来，整个上半年经济前景恐怕都不容乐观。

“官方PMI还是有一定的季节性特征，三四月份往往会向上走一些，这不见得表明经济将全面地企稳反弹，可能从环比意义上最快的下降过程也许告一段落，”安信证券宏观研究员尤宏业称，还需要等待更多数据进行研判。

他指出，经济调整的力量很难一个季度就完成，影响经济的负面因素已经完全暴露出来，譬如库存的去化、房地产和基建投资的下降等等，这些压力也许还要发酵一段时间。

“今年面临的下行压力比去年要大，企稳回升可能要等到下半年，”他说，“来自基本面的下行压力不见得政府搞点儿刺激就能起来，这个政府也难以托住，而且即便出一些政策，政府也不愿意大搞，大搞的空间也不大。”

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为50.3，和路透调查预估中值相符，但和上月相比升幅仅有0.1点，远低于往年同期水平。去年3月环比升幅为0.8点。

汇丰(HSBC)/Markit亦联合公布，中国3月制造业PMI终值 为48.0，略低于初值48.1，且为八个月低位。这是该指数连续第三个月处在荣枯分水岭下方，2月为48.5。

欲览中国官方和汇丰制造业PMI数据图表，请点击 link.reuters.com/hub28v

“汇丰3月终值验证内需疲弱，一季度经济增速可能低于7.5%的全年目标水平，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“预计中国政府将微调政策以稳增长，宜早不宜迟。”

中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

PMI数据兑现了市场对生产面旺季不旺的判断，基本符合预期，对国内金融市场冲击有限，中国股市沪综指 早盘尾段上涨0.4%；但略升的官方PMI，叠加美联储（FED）主席叶伦的温和言论，带动亚洲股市指数 触及四个月高位。

**经济下行压力加重**

中国一季度经济增速下行基本已经板上钉钉。物流与采购联合会在新闻稿中指出，官方数据回升幅度低于往年同期水平，尤其新订单指数回升力度明显不足，与此同时价格指数持续下降，都反映出需求偏弱。

“下行压力仍不容忽视，...值得注意的是，进入今年以来，反映资金紧张的企业数量明显增加，”新闻稿称，3月反映资金紧张的受访企业占比达到42.5%，为去年以来的最高值。

官方PMI数据虽然经过季节调整，但2005年以来3月PMI相对2月几乎都会上行，且过去八年平均上行3.1个百分点，今年只上行0.1个百分点，明显低于往年；新订单指数回升幅度也仅有0.1个百分点，往年同期升幅平均为3.5个百分点；购进价格指数今年以来也是在临界点下方持续回落，3月仅有44.4。

Markit提供的数据亦显示，汇丰中国3月制造业PMI生产分项指数大幅下降至47.2，为2011年11月以来最低水准；新订单指数亦创下一年半低点，投入和产出价格指数仅略高于40水平。

“结合投资品价格与发电量等数据来看，虽然经济运行仍然处于平稳增长区间，但投资生产旺季不旺特征非常明显，”中信证券策略组称，预计二季度依然处在下行通道中，稳增长政策是最大变数。

该券商认为，存量稳增长政策对二季度经济下行动能的对冲能力有限，二季度数据仍有待观察，预计4月底和6月底是增量稳增长政策出台的重要观察窗口。