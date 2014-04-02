重温稿-路透调查：欧洲央行周四料维持货币政策不变，尽管面临通缩威胁

路透3月31日 - 路透调查显示，多数受访交易商预计欧洲央行(ECB)周四将维持货币政策不变，尽管通胀率降至逾四年低位。

官方数据显示，欧元区3月通胀率降至2009年11月以来最低的0.5%，远低于欧洲央行设定的略低于2%的上限。这令部分人士预期该央行将在周四放宽政策。

但周一的调查显示，22位受访交易商中有18位预计，欧洲央行将维持指标再融资利率于纪录低位0.25%不变。

两位交易商预计央行将直接买入债券，而另两人表示，央行将把再融资利率下调10-15个基点。

这次调查结果与上周路透进行的另一调查结果一致，当时72位分析师中仅有两位预计欧洲央行将在周四采取行动。

一家交易商称，”(欧洲央行)要做的只有维持温和展望，然后按兵不动。“

路透调查中没有一名交易商预计该央行将进行新一轮长期再融资操作(LTRO)。

银行业在2011年12月和2012年2月从欧洲央行获得逾1兆(万亿)欧元LTRO贷款，目前已经偿还一大半。

下周银行业料再偿还20亿欧元LTRO贷款，高于本周将偿还的16亿欧元。(完)