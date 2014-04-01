路透基点：第一季亚太区银团贷款金额下滑13%，中国境内贷款大减

路透香港3月31日 - 根据汤森路透旗下基点资料显示，由于中国政府抑制放贷的措施开始产生影响，今年第一季亚太地区银团贷款规模较上年同期下滑13%，至760亿美元。

中国是2013年亚太区最大银团贷款市场，但随着中国人行持续抑制信贷成长，今年第一季中国市场联贷金额大减73%，仅达80亿美元。

香港第一季银团贷款金额跳增47%，至196亿美元。数笔大型收购案的融资由去年底持续进行至今年，同时多家中国企业亦持续在境外筹资。

较大型的案子包括：用于支持电能实业 分拆香港电灯(HKE)上市的375亿港元(48.3亿美元)贷款、中海油20亿美元一年期过桥贷款、以及中电控股的100亿港元收购案贷款。

尽管香港的贷款金额大幅增加，但北亚市场仅占2014年第一季亚太区银团贷款的三分之一，低于去年同期的三分之二占比。

澳洲等其他市场的银团贷款金额亦减少，澳洲第一季联贷金额111.7亿美元，新加坡70亿美元。

澳洲去年第四季曾创下470亿美元的纪录高位，与今年第一季形成强烈落差。中国去年第四季亦表现强劲，达310亿美元，香港则有200亿美元。

“2013年的量很强劲。在非常强劲的第四季之后，难免会显得比较弱。市场正在适应定价条件提高，我预期第二季的量会增加，”东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图指出。

**大中华隐忧**

台资银行从2013年底开始面临融资成本上升，银行要求的回报条件因而提高，它们参与严密定价贷款的能力受到限制。

中国日前发生一连串债券及人民币债违约事件后，香港金管局3月底要求银行收紧对中国企业离岸贷款的审批流程，对于向中国放款的疑虑亦升高。

香港第一季银团贷款之中将近35%是中国企业的离岸贷款。2013年的比例为70%。

接下来仍有众多中国企业的融资案，包括联想 的10亿美元收购融资、光汇石油一笔高达8亿美元的并购贷款、以及巨人网络 私有化的8.5亿美元贷款。

“大中华占了亚太区最大比重，所以这个市场发生任何问题，有可能会对其他市场造成潜在连锁影响，”汇丰银行董事总经理兼亚太区银团融资主管Phil Lipton。

**贷款定价上扬**

由于投资人要求的回报提高、大中华地区的一些问题、以及交易案件料将增加，银团贷款的定价预料将上升。

“由于零售银行对定价的要求提高，一些案子可能需要重新调整，”星展银行企业机构银行集团董事总经理梅彦长指出。

一项零售银行的调查显示，多数投资人要求的最低定价为250个基点，一年前约为150个基点。

“如果银行要承贷低于200个基点的案子，他们可能必须重新考虑，”梅彦长称。

虽然多数投行人士认为定价正在上扬，但在中国信贷及台资零售银行回报要求的相关疑虑升高之前，第一季仍有许多贷款的定价低于200个基点。

可能要到第二季才会见到定价上扬。最近一次定价上升是在2011年欧债危机的高峰，当时欧系银行的资金成本飙升。