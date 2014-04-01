主要国家经济指标预测--4月2日****

台湾个股：鸿海考虑在美国进行投资，方案未最终确定--董事长郭台铭
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
路透4月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月2日(三) 0030 澳洲建筑许可 2月 -2.5% +6.8% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 -- +0.6% (较上年同期) -- +9.4% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 63.0 62.6 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.1% -0.3% (较上年同期) -1.6% -1.4% 1100 美国抵押贷款市场指数 3月28日当周 -- 361.2 再融资指数 -- 1,432.2 1215 美国ADP就业报告(万人) 3月 增加19.5 增加13.9 1345 美国纽约ISM企业活动指数 3月 -- 626.1 1400 美国工厂订单 2月 +1.2% -0.7% 耐久财订单 2月修正值 -- +2.2% 扣除运输的耐久财订单 -- +0.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +1.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.3% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,517.9 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,955 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,910 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月1日(二) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月 50.4 -- 0000 韩国出口(较上年同期) 3月 +5.2% +4.5% 进口(较上年同期) +3.6% +3.5% 贸易收支(亿美元) 顺差41.9 -- 0130 日本加班工资 2月 +3.4% -- 0330 澳洲央行宣布利率决议 4月 2.50% 2.50% 0730 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 3月 54.4 56.7 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 52.4 52.1 0750 法国Markit制造业PMI 3月 52.1 51.9 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 3月 53.7 53.8 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少1.2 减少1.0 未经季节调整失业人数(万人) 305.5 310 经季节调整失业率 6.7% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) 290.1 -- 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月 53.0 53.0 0800 意大利失业率 2月 13.0% 12.9% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 55.3 56.7 0900 欧元区失业率 2月 11.9% 12.0% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月29日当周 +3.6% -- 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +1.0% +0.8% (较上年同期) +1.8% +2.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月29日当周 +2.3% -- 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 3月 53.3 -- 1343 美国Markit制造业PMI 3月终值 55.5 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 2月 +0.1% 持平 1400 美国IBD消费者信心指数 4月 48.0 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.7 54.0 ISM制造业投入物价分项指数 59.0 60.0 ISM制造业就业分项指数 51.1 52.8 ISM制造业新订单分项指数 55.1 -- -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 3月 1,640 1,580(完)
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
路透东京4月28日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五录得六周来首次周线上涨，交易员称，受尾盘上海期市的强劲表现支撑。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。