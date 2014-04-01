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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--4月2日****

路透4月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
    
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值        前值
    4月2日(三)
    0030  澳洲建筑许可                                   2月         -2.5%        +6.8%
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                 3月            --        +0.6%
                           (较上年同期)                                 --        +9.4%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        3月         63.0         62.6
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)               2月        -0.1%        -0.3%
                               (较上年同期)                          -1.6%        -1.4% 
    1100  美国抵押贷款市场指数                       3月28日当周        --        361.2
              再融资指数                                                --      1,432.2
    1215  美国ADP就业报告(万人)                           3月     增加19.5     增加13.9
    1345  美国纽约ISM企业活动指数                         3月           --        626.1
    1400  美国工厂订单                                    2月        +1.2%        -0.7%
              耐久财订单                               2月修正值        --        +2.2%
              扣除运输的耐久财订单                                      --        +0.2%
              扣除国防的耐久财订单                                      --        +1.8%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                --        -1.3%   
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                           3月            --      3,517.9
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      前周            --    卖超3,955
          外资投资日本股票(亿日圆)                                      --    卖超1,910

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      现值         预估值
    4月1日(二)
    0000  韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)       3月         50.4             --
    0000  韩国出口(较上年同期)                           3月        +5.2%          +4.5%
              进口(较上年同期)                                      +3.6%          +3.5%
              贸易收支(亿美元)                                   顺差41.9             --        
    0130  日本加班工资                                   2月        +3.4%             --
    0330  澳洲央行宣布利率决议                           4月        2.50%          2.50%
    0730  瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI)                 3月         54.4           56.7
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                    3月         52.4           52.1
    0750  法国Markit制造业PMI                            3月         52.1           51.9
    0755  德国Markit/BME 制造业PMI                       3月         53.7           53.8 
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)               3月      减少1.2        减少1.0 
                 未经季节调整失业人数(万人)                         305.5            310
                 经季节调整失业率                                    6.7%           6.8%
                 经季节调整失业人数(万人)                           290.1             --
    0800  欧元区Markit制造业PMI                          3月         53.0           53.0
    0800  意大利失业率                                   2月        13.0%          12.9%
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                       3月         55.3           56.7
    0900  欧元区失业率                                   2月        11.9%          12.0%
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           3月29日当周     +3.6%             -- 
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月        +1.0%          +0.8%
                                   (较上年同期)                     +1.8%          +2.0%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         3月29日当周     +2.3%             -- 
    1330  加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                 3月         53.3             --
    1343  美国Markit制造业PMI                          3月终值       55.5             --
    1400  美国建筑支出(较前月)                           2月        +0.1%           持平
    1400  美国IBD消费者信心指数                          4月         48.0             --
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                3月         53.7           54.0
              ISM制造业投入物价分项指数                              59.0           60.0
              ISM制造业就业分项指数                                  51.1           52.8
              ISM制造业新订单分项指数                                55.1             --
     --   美国整体汽车销售年率(万辆)                     3月        1,640          1,580(完)
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