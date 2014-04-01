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亚洲 | 2014年 4月 1日 星期二 12:06 BJT

更新版 1-新债招标：中国国开行新债结果多近预期，仅10年认购倍数创年内新低

* 国开行周二招标新债中标结果多基本符合预期

* 10年期利率走高，认购倍数创同类债年内新低

* 政策预测分歧下，机构继续倾向于做短避长 (新增市场评论和更多内容)

路透北京4月1日 - 中国国家开发银行 周二增发的五期固息债，中标结果多基本符合预期；仅有10年期利率走高，认购倍数亦创同类债年内新低。政策预测分歧下，机构继续倾向于做短避长。

“(新债结果)总体看符合预期，也基本在二级市场附近。短的低一些，长的差一点，有陡峭化趋势，”深圳一券商交易员称。

他并称，中长债需求会弱一些，七年和10年利差较小，相对而言，七年期还能有更多的配置需求。

北京一国有银行交易员称，中长期表现确实会相对弱一些，新债供给源源不断，然需求方的“子弹”在减小，部分机构存利率风险担忧，倾向于等等看，而这种担忧则可能带来趋势的自我实现。

今日国开新债招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

边际中标收益率 -- 5.26% -- 5.63% --

认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.8477%、5.2913%、5.4365%、5.6196%和5.6307%。

今日招标新债具体发行条款如下：

第7-11期金融债

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发行上限 总量300亿元，每期60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 3/7年：多重利率(美国式)招标

1/5/10年：单一利率(荷兰式)招标

起息日/缴款日 4月8日

分销期 4月2日-4月8日

上市日 1年：4月10日

3/5/7/10年：4月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩；审校 黄凯)
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