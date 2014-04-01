中国货币市场：主要回购利率微涨，公开市场净回笼缩量资金维持宽松

路透上海4月1日 - 中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周二微涨。交易员表示，央行公开市场今日净回笼量缩减，且正回购操作多以14天为主，对市场影响偏淡，资金维持宽泛状态。
他们并指出，今日14天正回购操作担纲主力，机构多诠释为央行对本月下半月将面临的缴税压力，亦持谨慎态度，央行操作更趋灵活主动，应不会让资金面陷入过于紧张状态。
“今天是月初第一天，之前进来的钱，都还没走，资金还蛮松的。”上海一商业银行交易员称。
她并指出，从今日公开市场正回购期限安排来看，14天较多，28天期较少，“说明央行对缴税的影响，也持谨慎态度，央行也不希望特别紧张，这个月(资金)应该不会太难过。”
央行公开市场今日进行合计720亿元人民币正回购操作，其中14天期操作规模500亿元，28天期操作规模220亿元；据路透计算，今日净回笼量为220亿元，较上周二同期缩减逾半。
上海一大型券商交易员还提到，周一因季末因素，导致银行等机构不接受信用品质押，今日已有所改观，券商、基金等也不难拆入资金，“银行、保险都在出钱，工行可以出到8号(下周一)缴准之前。”
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，4月5日因适逢周末，补缴存准应会推迟至下周一，且通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8697 2.8167 +5.30
七天 4.2093 4.1868 +2.25
14天 4.4870 5.4814 -99.44
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.1300 2.0200 +211.00
七天 4.0000 3.9950 +0.50
14天 3.9150 3.7950 +12.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9600 2.8200 +14.00
七天 4.3000 4.1700 +13.00
14天 4.5500 5.4700 -92.00
Shibor
其中:隔夜 2.8660 2.8000 +6.60
七天 4.2050 4.1840 +2.10
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)