台湾货币市场：短率回稳低位，市场资金倾向持稳操作安度期底

* 季底一过短率回稳区间低位

* 提存期底资金偏向持稳操作

* 短票利率持于既有区间

记者 詹静宜

路透台北4月1日 - 台湾银行间短率周二回稳低位。市场人士指出，季底一过资金流动性恢复正常，短率交投回到原有区间低位，只不过本周为提存期底最后一周，市场资金调度仍趋于保守，成交多以到期续做为主。

资金调度交易员表示，提存期底银行间倾向持稳操作，资金拆借并不积极，仅陆续回补积数，今日市场交投偏向淡静，预计银行间累计超额准备数将持续垫高，本周短率料在既有区间窄幅波动。

〞钱过了季底就不值钱。 〞一位官股银行资金调度交易员说。

银行交易员也指出，由于周一为季底最后一个交易日，多数银行间不能承作拆借，资金皆留在帐上，致周一超额准备扩至逼近千亿台币水位，季底一过有需要回补基数的银行仍将持续回补，其他银行则倾向持平操作，安然度过本提存期。

此外，交易员提及，目前市场资金情势持续偏松，91天期国库券周一得标利率才仅0.388%，下个提存期的紧缩因子较本期更少，银行间资金水位将宽松依旧，下旬起将积极寻求资金去化管道。

本地时间12:30时，

--台币兑美元 午盘暂收升9.6分报30.414。

--台湾加权股价指数 上涨0.08%。

--银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.386%，上日收在0.387%；今日区间暂在0.295-0.390%，同于上日收盘价位；一周拆款利率区间暂在0.380-0.45%，区间高位较上日回落3个基点。

**短票发行量续偏少**

短票市场方面，票券商指出，由于台湾金融市场周五(4日)起连假三天，先前避开落点季底的短票因而择定落点下周，因此本周发票需求递延至下周，下周时序步入新的一旬，银行间买票需求较为积极，短票市场将转趋活络，短票成交利率可望续稳既有区间。

“本周连放三天，不想造成资金调度困扰，这几天短票都没什么到期的。”一位票券商交易员说。

交易员表示，今日发票量偏少，30天期短票主交投落在0.60%，本周短票交投较显清淡，展望下旬初资金偏多，银行买气将提高，下周短票交投利率料向区间低位靠拢。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日，区间低位成交比重略有提高。

台湾央行今日存单到期金额1,829.15亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆3,098.25亿台币，余日落点分别为周三3,540.10亿及周四2,903.5亿。周五金融市场因国定假日休市一天。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为981亿台币，累计超额准备为882亿，加计前期1%的超额准备为1,399亿台币。

**RP利率续处低位不变**

债券市场附买回(RP)利率仍在低位不变，且时序回到月初，资金更是宽裕。证券商表示未来利率在宽裕的环境下可能再向区间低位靠拢，但票券商的利率则因早已在低位，下行有限。

证券商交易员指出，时序回到月初，投信纷纷打电话来要券，利率往区间低位--公债0.55%、公司债0.65%靠拢。而票券商则认为，目前承做的利率已偏低于市场，再低有限。

〞我这里如果再压利率，效果也有限..再压低的话投信会骂人。〞一位大型票券商交易员说。

另外一家大型票券商交易员则表示，上日标售的91天国库券利率只有0.388%，较上次标售同天期国库券的0.580%走跌19.2个基点。这可见货币市场的资金宽松程度。他也表示，部分的寿险公司由于个别因素将资金大量摆放在货币市场，这也令资金浮滥。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，同上日。部分交易商有意引导利率往区间低位成交。