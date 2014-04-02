中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购，及三个月央票需求

《技术解析》LME期铜上攻5,689美元未果，或跌至5,592美元
该浪远未结束，以3月9日至4月11日的盘整区间来看，可能最终低至5,374美元。期铜两次上攻5,689美元失败后，从4月19日低点5,530美元的反弹走势似已结束。
路透北京4月2日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。
中国央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。
中国人民银行周一稍晚公告称，于2月27日进行了1,000亿元人民币短期流动性调节工具（SLO）操作，以回笼流动性，期限五天，中标利率为3.40%。这是今年首次SLO操作。
本周公开市场将有合计1,000亿元正回购到期，无逆回购、央票到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但上周四在时隔两周后再度重启14天正回购(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
该浪远未结束，以3月9日至4月11日的盘整区间来看，可能最终低至5,374美元。期铜两次上攻5,689美元失败后，从4月19日低点5,530美元的反弹走势似已结束。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================
路透北京4月24日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(26日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 4月