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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 09:24 BJT

中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透北京4月2日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

中国央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。

中国人民银行周一稍晚公告称，于2月27日进行了1,000亿元人民币短期流动性调节工具（SLO）操作，以回笼流动性，期限五天，中标利率为3.40%。这是今年首次SLO操作。

本周公开市场将有合计1,000亿元正回购到期，无逆回购、央票到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但上周四在时隔两周后再度重启14天正回购(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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