中国债市：利率互换上行，市场对流动性预期偏淡等推升谨慎情绪

路透北京4月1日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二上行，特别是午后升幅更为明显。虽然公开市场单日净回笼量缩水，但交易人士称，机构对下一阶段流动性走向仍是“提心吊胆”，且早盘新债招标显示长端需求欠佳，均推升场内谨慎情绪。
“今天推IRS的这个情绪真是慢慢酝酿的，特别是下午大家开始宣泄，可能还是觉得经济数据、未来资金面等等都难给债市走强以支撑。”上海一银行交易员称。
他进一步指出，个人预计4月财政缴税可能抽走资金或在5,000亿元上下，未来七天回购整体水平难回落到3.5%下方。
一外资银行交易员提到，上午国开行新债招标结果平平，特别是长债需求欠佳，或多或少对IRS有一定拖累。
中国央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。
国家开发银行 周二增发的五期固息债，中标结果多基本符合预期；仅有10年期利率走高，认购倍数亦创同类债年内新低。政策预测分歧下，机构继续倾向于做短避长。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
今日 4.1575/4.2575 4.2738/4.3563 4.4309/4.5113 4.5600/4.6525 4.5542/4.8192
上日 4.1500/4.2500 4.2225/4.3075 4.3642/4.4488 4.4925/4.5800 4.4879/4.7604
------------------------------------------------------------------------------------
变动 +0.0075/+0.0075 +0.0513/+0.0488 +0.0667/+0.0625 +0.0675/+0.0725 +0.0663/+0.0588
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年2月人民币IRS成交的名义本金总额约1,958亿元，较1月的2,852亿元下降逾三成。(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)