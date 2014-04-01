路透基点：已有六七家银行参加酷派集团融资--RLPC

亚洲橡胶：TOCOM期胶六周来首次周线上涨，受上海期胶涨势拉动
路透东京4月28日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五录得六周来首次周线上涨，交易员称，受尾盘上海期市的强劲表现支撑。
路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，约有六至七家银行参加香港上市公司酷派集团的1.25亿美元三年期定期贷款。
还有一家银行正在处理内部审批流程。这笔贷款利率在上月初从较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点上调至325个基点。消息人士稍早曾说过，贷款规模可能增加到1.75亿美元。
这笔无担保的子弹式贷款由瑞银集团协调安排，最高综合收益为425个基点。
贷款资金将用于一般经营目的。
酷派集团之前名为中国无线，致力于研发、生产和销售手机，同时也涉足地产投资。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
路透东京4月28日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五录得六周来首次周线上涨，交易员称，受尾盘上海期市的强劲表现支撑。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜(北韩)周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。