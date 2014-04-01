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亚洲 | 2014年 4月 1日 星期二 15:44 BJT

路透基点：已有六七家银行参加酷派集团融资--RLPC

路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，约有六至七家银行参加香港上市公司酷派集团的1.25亿美元三年期定期贷款。

还有一家银行正在处理内部审批流程。这笔贷款利率在上月初从较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点上调至325个基点。消息人士稍早曾说过，贷款规模可能增加到1.75亿美元。

这笔无担保的子弹式贷款由瑞银集团协调安排，最高综合收益为425个基点。

贷款资金将用于一般经营目的。

酷派集团之前名为中国无线，致力于研发、生产和销售手机，同时也涉足地产投资。(完)

(编译 张涛；审校 高琦)
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