《交易视点》不同形式货币政策放松对中国债市的影响--中金

路透北京4月1日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，降息降准是一个未必会用，用了也未必讨好的货币放松政策。其他常规性工具虽然有一定刺激效果，但仍属于授之以鱼的政策。

只有在货币政策考虑一些另类刺激，如中国版QE政策情况下，由央行直接购买中长期债券来压低中长期收益率，才会对中长期债构成直接而且十分明确的利好。

**供需关系不利于债市**

目前市场观望心态浓重，虽然经济基本面以及未来政策面可能有利于债市，但现实当中由于银行存款增长乏力，负债端资金成本持续上升，银行配置债券需求较弱，在债券供给逐步上升的环境下，供需关系并不有利于债市。

投资者所观望的主要是货币政策以什么方式，什么力度，在什么时候进行放松，期待这种放松对债市带来利好。

**降息降准并非良策**

看多债市的投资者比较期待传统的较大力度的放松政策，例如降息和降准等政策。但如果就业不出现大问题，即使经济放缓，政府的容忍程度也可能会较以往提高一些，以促进过剩产能的淘汰以及经济结构的转型。

因此，有一派观点认为不一定要使用传统的大力度放松货币政策的手段进行刺激。即使使用传统的降息降准的政策，也未必对流动性和对经济就是有利的。

如果中国货币政策传达了很明确的放松信号，压低短端利率，那么在汇率弹性区间放宽以及美国宽松货币政策退出的背景下，资金可能会持续流出，导致外汇占款进一步减少甚至为负值。

总体来看，降息降准是一个未必会用，用了也未必讨好的货币放松政策。

**央行常规工具是授之以鱼的政策**

如果不使用传统降息降准等较大刺激力度的政策，货币政策也可以通过公开市场操作、SLF、国库现金存款等常规性政策工具进行一定程度的放松。

虽然常规性工具具有一定的政策刺激效果，但总体来看仍属于授之以鱼的政策，而不是授之以渔的政策。

我们认为有效的货币政策一方面在适度引导利率下行的情况下，另一方面需要解决银行资产负债互相转换之间的障碍，令银行资产负债表顺畅扩张，能够充分创造新增存款流量，使得社融和M2 增速回升，才有利于经济和银行对债券的配置需求。

但经济企稳，中长端利率可能也不会再有很明显的下降空间。这几种放松方式，对经济的影响不同，但对中长期债券而言，都算不上很利好的政策。中长期债券收益率均难以有较大幅度下行。

**中国版QE**

只有在货币政策考虑一些另类刺激，如中国版QE 政策的情况下，由央行直接购买中长期债券来压低中长期收益率才会对中长期债构成直接而且十分明确的利好。

中国未曾使用过QE 政策，但中国央行购买债券并无障碍，而且有过先例。因此，QE 政策在中国理论上和实际操作层面都可行。只是传导机制上可能没有美国那么通畅。

有利的因素在于，中国政府希望推动非标转标，希望将部分贷款、非标资产的融资需求转移到债券市场上，推动更为透明的债券市场的发展。这些都意味着今年信用债的供给可能明显上升。

如果要推动非标转标，则通过QE 的方式直接刺激债券市场，压低债券的发行利率，有助于一定程度上降低企业通过企业发债的成本。如果出现中国式的QE 政策，可能是众多放松政策中，对债市最直接利好且有利于中长端利率下行的为数不多的刺激政策。

但由于不清楚监管当局是否会出台QE 政策，也无法确认如果出台，会在什么时候出台。

总体来看，在众多的放松政策中，中长期债券收益率大幅下行的难度较大，不推荐交易型投资者去赌长期债券的交易性机会。

相对而言，资金面相对稳定，有利于中短期债券保持平稳或者小幅下行，投资者的配臵和交易品种仍可以主要考虑5 年以内的中短期债券。(完)