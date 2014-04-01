中国债市：上交所明确债券分期调整方式，与银行间不同但料不影响流动性

路透上海4月1日 - 上海证券交易所周二发文指出，从去年底开始，按照新的规则，在上交所挂牌的债券分期偿还业务采取减少面值的方式办理，这将和银行间目前按照减少持仓的处理方式不同，不过受访交易员均表示，此举料不会影响流动性。

去年10月18日，上交所发布的《上海证券交易所交易规则》（2013年修订），明确规定对债券分期偿还主要采取减少面值的方式办理，还可根据市场情况采取减少持仓或其他方式办理。

上交所表示，以减少面值方式办理债券分期偿还，有利于提高该业务办理效率，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，1手债券对应的债券面值相应减少，债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算，分期偿还日的开盘参考价=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例。

以昨日还本付息的09昆创控债 为例，该债在交易所和银行间均有上市，交易价格也从此前的98元附近，跌落到了昨日的68元附近，但在银行间显示调整后的收益率仍为6.34%位置，而交易所则显示收益率达到34%。

“有点别扭，不过剩余本金都一样，应该不会影响流动性。”上海一位券商交易员认为。

今日09昆创控债在交易所继续交易活跃，但在银行间无交易。值得注意的是，昨日该只债在交易所仍有一笔以98.010元价格的交易，目前还未知是否为误操作。

债券分期偿还涉及发行人和投资者的切身利益。据了解，由于处理方式变化，之前，上交易所曾专门发布通知，要求从多方面对债券分期偿还做好风险警示与投资者教育，包括会员单位要加强对投资者的风险警示，债券发行人要及时刊登“债券分期偿还公告”等。

相关发行人、承销商要认真学习交易所相关规定内容，正确把握债券分期偿还业务办理方式的变化，做好相关工作。

今年3月9日，在上交所挂牌的09长城开，成为新规实施以来首单以减少面值方式实施分期偿还的债券，依规顺利对债券面值、开盘参考价、债券简称等进行了调整，权益登记日当天未停牌，债券处于正常交易状态，投资者可正常买卖。

近期， “09镇城投”、“10漯河债、”“09昆创控”等也以减少面值方式实施分期偿还。