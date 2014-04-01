《全球汇市》日圆走跌，但美元受FED主席叶伦宽松谈话拖累

澳元则走势震荡。中国官方采购经理人指数(PMI)数据起初协助支撑澳元，尽管一项民间调查显示中国3月制造业活动萎缩。
之后澳元扩大涨势，在澳洲央行一如预期维持利率于2.5%不变后，澳元兑美元 跳升至四个月高位0.9310。
但在澳洲央行表明以历史标准来看，澳元汇率仍偏高后，澳元很快回吐那些涨幅，最新报0.9275美元，日内微升。
澳元兑日圆 周二触及10个月高位95.97日圆，最新上涨0.1%报95.75日圆。
欧元兑美元 升至1.3785美元，从周一低点1.3721美元反弹。大多交易商预计欧洲央行周四不会放松政策，尽管上月通胀降至0.5%。
欧元兑日圆 也涨至142.375日圆。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3789 1.3770 +0.14 +0.32 1.3745
美元/日圆 103.25 103.19 +0.06 -1.95 105.30
欧元/日圆 142.37 142.13 +0.17 -1.56 144.63
美元/瑞郎 0.8833 0.8845 -0.14 -1.06 0.8928
英镑/美元 1.6661 1.6662 -0.01 +0.63 1.6556
美元/加元 1.1063 1.1048 +0.14 +4.17 1.0620
澳元/美元 0.9268 0.9262 +0.06 +3.98 0.8913
新西兰元/美元 0.8679 0.8673 +0.07 +5.76 0.8206
欧元/瑞郎 1.2181 1.2178 +0.02 -0.73 1.2271
欧元/英镑 0.8276 0.8265 +0.13 -0.25 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8887 8.9177 -0.33 +0.47 8.8474
美元/挪威克朗 5.9783 5.9880 -0.16 -1.45 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 蔡美珍/张若琪/杜明霞/朱晓军；审校 张涛/白云)