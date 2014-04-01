《路透晚报》--4月1日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：日经指数下跌，公用事业类股下滑
日股日经指数周二下跌，自三周高位回落，日本企业信心调查结果不佳抑制人气，此外公用事业类股下滑。之前有报导称，北海道电力将从国有银行获得资金注入。日经指数在震荡交投中收跌0.2%至14,791.99点。东证股价指数小升0.1%，至1,204.25点。
--中国股市：结束四连跌，PMI数据刺激大盘反弹
沪综指收升，结束此前连续四日下跌。受3月官方PMI数据略转好刺激，今日个股出现普涨反弹，但成交量仍处萎缩状态。分析师认为，本月IPO或重启将对市场造成较大压力，并对反弹行情形成制约。沪综指收盘报2,047.460点，涨14.154点或0.70%，上证A股今日成交额644亿元人民币，上日为714亿元。
--香港股市：恒指收高在逾三周高点，腾讯跳涨
香港股市收高1.3%，博彩股大涨，腾讯也劲扬，带动大盘收在逾三周最高收位。恒生指数收报22,448.54点，为3月7日以来最高收位。恒生国企指数收升0.2%。
--汇市：日圆走跌，但美元受FED主席叶伦宽松谈话拖累
日圆走软，因日本消费税今日起调升，但美元未能明显受益，此前美联储主席叶伦为超宽松政策辩解，并强调经济的闲置产能。0838GMT，欧元兑美元小涨0.17%至1.3793，美元兑日圆微升0.15%报103.34，欧元兑日圆涨0.28%报142.53。
--国际油市：布兰特原油持稳在108美元之下
布兰特原油几无变动，在每桶108美元之下持稳，此前中国公布制造业数据，符合市场预期。交易商等待本周稍晚将公布的美国就业数据，来评估全球经济景气和燃料需求状况。0837GMT，布兰特原油期货下滑0.09美元，报107.67美元。美国原油期货跌0.26美元至101.32美元。
--金属期市：伦铜自高点下滑，因中国制造业显露疲软迹象
伦敦期铜持稳，脱离上个交易日触及的三周高点。中国制造业数据喜忧参半，重新引燃市场对这个全球第二大经济体同时亦是铜最大消费国的担忧。0842MT，LME三个月期铜上涨0.13%至每吨6,653.75美元。上海期交所主力6月期铜下跌0.09%，报每吨46,730元人民币。
--全球金市：金价在七周低点附近，黄金ETF资金外流
金价触及七周新低，此前录得今年来首次单月跌幅，投资人撤出黄金上市交易基金(ETF)，转投入股市等较高风险资产。0844GMT，现货金报1,287.40美元。
--欧元债市：意大利及西班牙公债收益率跌向低位
意大利及西班牙公债收益率(殖利率)朝历史性低位回落，因投资人预期欧洲央行本周将暗示，未来几个月准备推出刺激措施，以击退通缩威胁。0845GMT，意大利10年期公债收益率下跌0.8个基点，报3.292%。 (完)
(编译 李春喜 审校 张涛)