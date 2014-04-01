路透伦敦4月1日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：美元兑日圆上涨，攻克云区顶部阻力位103.10，突破后的目标为3月高点103.77及104.45的78.6%回档位。我们认为有可能再度测试2014年高点105.45，但是涨势可能在这附近停滞。
欧元/美元：已经从55日均线切入位1.3715反弹，但涨势仍受到位于1.3831的20日均线阻碍，而在1.3850仍将直接面临市场卖压。在这波小幅反弹过后，我们预期欧元跌向2月底低点1.3643美元，最终将来到2014年低点1.3476以及55个月均线位置1.3467。在1.3685/46有一重要的云区支撑，六个月的支撑线位于1.3593。
澳元/美元：已经重新测试0.9300附近的阻力，预料将因通道上缘0.9348以及费波那奇回档位0.9338卖盘所构成的严峻阻力而回落，支撑位于200日均线切入位0.9140，以及费波纳奇支撑位0.9105，之后则是0.9042的通道支撑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3787 1.3770 +0.12 +0.31 1.3745
美元/日圆 103.33 103.19 +0.14 -1.87 105.30
欧元/日圆 142.46 142.13 +0.23 -1.50 144.63
美元/瑞郎 0.8830 0.8845 -0.17 -1.10 0.8928
英镑/美元 1.6666 1.6662 +0.02 +0.66 1.6556
美元/加元 1.1064 1.1048 +0.14 +4.18 1.0620
澳元/美元 0.9262 0.9262 +0.00 +3.92 0.8913
新西兰元/美元 0.8677 0.8673 +0.05 +5.74 0.8206
欧元/瑞郎 1.2179 1.2178 +0.01 -0.75 1.2271
欧元/英镑 0.8272 0.8265 +0.08 -0.30 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8850 8.9177 -0.37 +0.42 8.8474
美元/挪威克朗 5.9787 5.9880 -0.16 -1.44 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧; 审校 高琦)