《中国债市每日综述》现券收益率续升，正回购偏温和但资金预期谨慎

* 现券收益率及IRS均走升，IRS幅度较大

* 央行正回购资金回笼温和，但谨慎预期难消

* PMI数据显示经济下行压力不减，现券影响有限

路透上海4月1日 - 中国银行间市场周二现券收益率及IRS(利率互换)均上扬，其中IRS涨幅更甚。市场人士表示，央行公开市场操作相对温和，资金供给仍宽松，但4月中下旬缴税因素担忧不减，谨慎预期难消；虽今日PMI数据显示经济下行压力仍存，现券反应并不明显。

他们认为，在二季度资金面忧虑以及新债供给压力不减的综合影响下，短期市场预期仍偏保守，多数机构暂持观望心态。

“二级(收益率)还在上啊，今天算普涨了，10年国债也涨不少，一级市场招标有些虚啊，我觉得市场还是担心二季度的资金面和供给压力,”北京一大型银行交易员并认为，今天的PMI数据感觉影响并不大。

他并解释称，虽然公开市场央行操作力度不算大，资金面尚可，但现在机构一个个加班加点发债，而接下来估计地方债也要开始发行，供给不减料需求有限。

央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。

国家开发银行 周二增发的五期固息债，中标结果多基本符合预期；仅有10年期利率走高，认购倍数亦创同类债年内新低。政策预测分歧下，机构继续倾向于做短避长。

北京另一券商交易员认为，现在感觉市场整体需求并不好，大行的主力配置力量还没开始真正发力，短期观望的机构比较多；中长期来看，现券市场应该是偏利好，毕竟基本面很差，资金肯定不会太紧。

“等经济走势进一步明确，季度末的资金时点性紧张也过了，可能就明朗了，”他称。

中国3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。

此外，对于IRS走势，上海一银行交易员表示，今日IRS涨了近7-8基点左右，可能是因为短期市场下跌动能不足，而fixing(回购定盘利率)又比较高所致。

剩余期限约9.4年的固息国债 最新成交对应收益率4.4950%，上日尾盘为4.4600%。剩余期限约6.3年的固息国债 最新成交对应收益率4.4650%，上日尾盘为4.4287%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.408元，较上日结算价跌0.116元，或0.13%。

**公开市场净回笼缩量资金维持宽松**

银行间市场主要质押式回购加权利率 周二微涨。交易员表示，央行公开市场今日净回笼量缩减，且正回购操作多以14天为主，对市场影响偏淡，资金维持宽泛状态。

他们并指出，今日14天正回购操作担纲主力，机构多诠释为央行对本月下半月将面临的缴税压力，亦持谨慎态度，央行操作更趋灵活主动，应不会让资金面陷入过于紧张状态。

“今天是月初第一天，之前进来的钱，都还没走，资金还蛮松的。”上海一商业银行交易员称。

她并指出，从今日公开市场正回购期限安排来看，14天较多，28天期较少，“说明央行对缴税的影响，也持谨慎态度，央行也不希望特别紧张，这个月(资金)应该不会太难过。”

上海一大型券商交易员还提到，周一因季末因素，导致银行等机构不接受信用品质押，今日已有所改观，券商、基金等也不难拆入资金，“银行、保险都在出钱，工行可以出到8号(下周一)缴准之前。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，4月5日因适逢周末，补缴存准应会推迟至下周一，且通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

北京时间16:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8656 2.8167 +4.89

七天 4.2110 4.1868 +2.42

14天 4.4806 5.4814 -100.08

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3750 2.0200 +35.50

七天 3.2850 3.9950 -71.00

14天 3.7500 3.7950 -4.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9600 2.8200 +14.00

七天 4.3000 4.1700 +13.00

14天 4.5500 5.4700 -92.00

Shibor

其中:隔夜 2.8660 2.8000 +6.60

七天 4.2050 4.1840 +2.10

三个月 5.5000 5.5000 +0.00