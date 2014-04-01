路透基点：台湾高锋工业11亿台币贷款案启动--RLPC

路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，牵头行兼簿记行台湾土地银行3月28日启动了一笔11亿台币(3,600万美元)五年期融资，借款方是台湾上市公司高锋工业股份有限公司。

这笔融资分为三部分：4亿台币定期贷款为A部分，用于对2011年4月的一笔8亿台币贷款再融资；5亿台币循环信贷为B部分，用于营运资金；2亿台币定期贷款为C部分，用于建设工厂与购买设备。

全部贷款的利率均为90日二级市场商业票据利率加码100个基点，税前最低利率为1.8%。

受邀参贷的银行若承贷2.5亿台币或以上规模，可得12个基点的前端费；承贷1.5-2.49亿台币可得5个基点的前端费。

本贷款有借款人的董事长保证及工厂与设备作为担保，承诺费为15个基点。

A部分与C部分有两年宽限期，分七次每半年等额偿还。

需要在5月2日之前做出贷款承诺。

2011年贷款由A部分定期贷款与B部分循环信贷组成，二者规模相同，利率为较二级市场商业票据利率加码100个基点。