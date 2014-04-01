路透基点：台湾高锋工业11亿台币贷款案启动--RLPC

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，牵头行兼簿记行台湾土地银行3月28日启动了一笔11亿台币(3,600万美元)五年期融资，借款方是台湾上市公司高锋工业股份有限公司。
这笔融资分为三部分：4亿台币定期贷款为A部分，用于对2011年4月的一笔8亿台币贷款再融资；5亿台币循环信贷为B部分，用于营运资金；2亿台币定期贷款为C部分，用于建设工厂与购买设备。
全部贷款的利率均为90日二级市场商业票据利率加码100个基点，税前最低利率为1.8%。
受邀参贷的银行若承贷2.5亿台币或以上规模，可得12个基点的前端费；承贷1.5-2.49亿台币可得5个基点的前端费。
本贷款有借款人的董事长保证及工厂与设备作为担保，承诺费为15个基点。
A部分与C部分有两年宽限期，分七次每半年等额偿还。
需要在5月2日之前做出贷款承诺。
2011年贷款由A部分定期贷款与B部分循环信贷组成，二者规模相同，利率为较二级市场商业票据利率加码100个基点。
高锋工业股份有限公司从事生产与销售机床和机械设备。(完) (编译 张涛；审校 张明钧)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。