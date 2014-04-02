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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 11:43 BJT

新债招标：中国七年国债中标利率4.33%，稍低于预测均值--业内人士

路透北京4月2日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标利率为4.33%，稍低于此前4.35%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.36%，投标倍数为1.86倍。

该期国债为财政部今年第六期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债4月3日开始计息，招标结束至4月4日进行分销，4月9日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 曹巍浩/李宏薇; 审校 张喜良)
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