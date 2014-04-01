重温稿-《中国新债预测》七年国债利率预测均值4.35%近二级，机构需求尚可

* 招标品种：财政部七年固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(2日)10:35-11:35

* 受访人数：7位(银行和券商)

* 预测区间：4.29%-4.38%

* 预测均值：4.35%

路透北京4月1日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行七年期固息国债。路透调查显示，中长期政策金融债抛盘引发了下午现券收益率的上调，相比较而言，国债供应节奏相对可预期，机构需求尚可，预计明日七年国债定位在二级附近，利率预测均值为4.35%。

“我们看35左右，国债相对还好，发行有计划，量好控，”北京一银行交易员称，“中长期债久期长，机构多回避，政金债供给太大，券商等带头在抛。”

北京另一国有银行交易员亦称，短期经济数据预期不好，市场对中期政策有担忧，谨慎中选择割仓控制风险；是次国债发行结果，料落在二级水平附近。

上海一券商交易员则表示，是否参与国债投标完全取决于套利空间，当前此类债绝对收益尚可，投资盘可考虑出手。

银行间市场周二现券收益率及IRS(利率互换)均上扬，其中IRS涨幅更甚。市场人士表示，央行公开市场操作相对温和，资金供给仍宽松，但4月中下旬缴税因素担忧不减，谨慎预期难消；虽今日PMI数据显示经济下行压力仍存，现券反应并不明显。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为4.3301%。而二级市场上，剩余期限约6.8年的固息国债140003最新成交收益率 报4.35%。

明日新债为财政部今年第六期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。