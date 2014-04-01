美国热股：博彩类股上扬，受澳门3月博彩收入按年增长13%激励

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透4月1日 - 博彩类股周二盘初上扬，因澳门3月博彩业收入按年增长13%，位于分析师预估区间高端。
* Las Vegas Sands Corp 周一收报80.78美元，周二盘初上扬3%
* Wynn Resorts Ltd 周一收报222.15美元，周二盘初涨2.8%
* MGM RESORTS INTERNATIONAL 周一收报25.86美元，周二盘初涨3.5%
* MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD 周一收报38.65美元，周二盘初涨6%
(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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