美国热股：博彩类股上扬，受澳门3月博彩收入按年增长13%激励

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳

路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。