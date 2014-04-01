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中国财经报道 | 2014年 4月 1日 星期二 21:42 BJT

美国热股：博彩类股上扬，受澳门3月博彩收入按年增长13%激励

路透4月1日 - 博彩类股周二盘初上扬，因澳门3月博彩业收入按年增长13%，位于分析师预估区间高端。

* Las Vegas Sands Corp 周一收报80.78美元，周二盘初上扬3%

* Wynn Resorts Ltd 周一收报222.15美元，周二盘初涨2.8%

* MGM RESORTS INTERNATIONAL 周一收报25.86美元，周二盘初涨3.5%

* MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD 周一收报38.65美元，周二盘初涨6%

(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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