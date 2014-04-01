欧洲股市：延续近期涨势，受助于制造业数据强劲和企业并购消息

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.6%，连升第六日
* 法国和美国制造业数据扶助提振市场人气
* 关注欧洲央行周四会议
路透巴黎4月1日 - 欧洲股市周二延续持续两周的涨势，受助于企业并购消息，以及法国和美国制造业数据强劲。
法国股市触及五年半高位，上涨0.8%，报4,426.72点，此前数据显示法国制造业在3月回归增长，且力度超过初估，暗示法国经济的逐步复苏正在站稳脚跟。
欧元区3月制造业活动放缓，一如市场预期，但区内产出呈现普遍增长，反映出欧元区经济复苏基础似乎更为稳健。
美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，3月制造业活动增长连续第二个月加速，因尽管就业增长放缓，但生产反弹。3月制造业指数小升至53.7，预估为54.0，2月为53.2。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.6%，报1,340.96点，连涨第六日。该指数在今年第一季上扬1.3%，自3月中来大涨约5%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上升0.8%，至3,186.34点，触及2008年9月来首见水平。
企业并购活动提振市场人气，法国涡轮和火车制造商Alstom 暴涨8.1%，此前公司表示把热交换器分支卖给欧洲私募股权集团Triton。
芬兰企业Metso 急升19%，之前苏格兰的Weir Group 向Metso提出价值可能达50亿美元的并购提议。
英国富时100指数 收高0.82%，报6,652.61点；德国DAX指数 收涨0.5%，报9,603.71点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。