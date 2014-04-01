《全球汇市》美元下滑，静待周五非农就业报告出炉

* 美元兑一篮子货币从两周高位下跌

* 但美元兑日圆触及1月来最高

* 叶伦周一称美联储的低利率承诺将维持一段时间

路透纽约4月1日 - 美元周二下滑，因汇市交易商关注周五将公布关键的美国非农就业报告，且对美国制造业增长加速的数据没有作反应。

美元指数 下跌0.02%，至80.086，低于周一触及的两周高位80.296，当日美联储主席叶伦力挺美联储的宽松货币政策，且为美国将在明年初升息的预期浇冷水。

欧元上涨，受助于数据显示欧元区物价下降，欧元兑美元 连续第三日上升，在纽约交易时段攀升0.17%，报1.3793美元。

美元兑日圆 触及103.71日圆的高位，此为1月23日来最高，此前美国供应管理协会(ISM)公布，3月制造业指数小升至53.7，连续第二个月加速，预估为54.0，2月为53.2。

和美国制造业数据形成对比，欧元区制造业数据显示3月制造业活动放缓，且中国3月制造业产出连续第三个月萎缩。美国制造业数据提振美国股市并推高部分公债收益率。

不过，汇市交易商对制造业数据没有作反应，他们关注将在周五公布的美国3月非农就业报告，道明证券外汇策略师Shaun Osborne说。

“焦点在美国数据，＂Osborne说。

日圆稍早下跌，因日本央行短观调查引发市场怀疑日本经济活动会否继续改善。分析师表示，短观调查使市场仍然预期，一旦证明日本上调消费税带来的影响较预期差，日本央行将可能进一步放宽政策。

“如果日本经济数据明显疲弱，日本央行将可能放宽政策，＂野村汇市策略师Yujiro Gato表示，“但我们预计央行短期内不会放宽政策，可能要等到第三季。＂

“所以那些预期日本央行将在短期内放宽政策的人将会失望。不过，应该在美元/日圆下跌时买入，我们预期美元最终将升至104日圆。＂

美元多头周一再度受挫，叶伦周一表示，联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。 此番讲话和她在3月暗示美国可能在2015年初升息的讲话相悖。

不过，Rabobank资深汇市策略师Jane Foley表示，美联储正在逐步撤出货币刺激计划，日本央行进一步放宽政策预料将压低日圆。

欧元兑美元从周一低位1.3721美元反弹。多数交易商预期，欧洲央行在周四政策会议上将不会进一步放宽政策，即使3月通胀回落至0.5%。

欧元兑日圆 最新上涨0.61%，报143日圆。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价