《日本重要政经日程》--4月2日

台湾个股：鸿海考虑在美国进行投资，方案未最终确定--董事长郭台铭
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
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4月1日(二)
2350 - 日本央行公布企业通胀展望调查结果
4月2日(三)
0200 - Takeda Pharmaceutical 新任营运长Christophe Weber举行记者会
0300 - 石油协会公布一周原油库存数据
0600 - Fast Retailing 宣布Uniqlo Japan 3月同店销售
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 许娜)
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路透东京4月28日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五录得六周来首次周线上涨，交易员称，受尾盘上海期市的强劲表现支撑。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。