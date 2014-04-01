《日本重要政经日程》--4月2日

东北亚情势：朝鲜须尊重和遵守联合国决议，不可在错误道路上越走越远--人民日报

路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。