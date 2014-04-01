澳新经济指标预测--4月2日-4月9日****

台湾个股：鸿海考虑在美国进行投资，方案未最终确定--董事长郭台铭
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 4月2日(三) 0030 澳洲建筑许可 2月 -2.5% +6.8% 4月3日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 2月 +0.3% +1.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 顺差8.5 顺差14.33 商品/服务进口 -- +1.0% 商品/服务出口 -- +4.0% 4月4日(五) 暂无重要经济数据公布。 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日当周 4月7日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -- -0.5% 网络招聘广告 -- +5.3% 4月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 3月 -- 0 企业信心指数 -- 正7 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 3月 -- +0.9% (较上年同期) -- +5.7% 4月9日(三) 0030 澳洲消费者信心 4月 -- -0.7% 0130 澳洲房屋融资 2月 -- 持平 投资性房屋融资 -- -3.3% 1200 新西兰PMI 3月 -- 56.20 (完)
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
路透东京4月28日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五录得六周来首次周线上涨，交易员称，受尾盘上海期市的强劲表现支撑。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。