版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 61.53 +1.12 +1.85 2877801

搜狐 66.08 +0.99 +1.52 466721

网易 69.82 +2.52 +3.74 572902

百度 159.18 +6.91 +4.54 5349593

台湾

台湾积体电路 20.32 +0.30 +1.50 2619441

联电 2.10 +0.02 +0.96 199196

日月光 5.64 +0.09 +1.62 169221

硅品精密 6.78 +0.13 +1.95 420977

和信超媒体 1.40 +0.00 +0.00 200468

友达 3.62 +0.14 +4.02 98233

中华电信 30.80 +0.12 +0.39 44824

台湾国际航电 55.65 +0.39 +0.71 1632523

香港

中国移动 45.63 +0.04 +0.09 218258

中国联通 13.37 +0.21 +1.60 161286

中国电信 46.44 +0.37 +0.80 21382

中芯国际 3.93 +0.15 +3.97 17971

电讯盈科 4.99 +0.20 +4.18 1355

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐