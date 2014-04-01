《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月1日

台湾个股：鸿海考虑在美国进行投资，方案未最终确定--董事长郭台铭
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 61.53 +1.12 +1.85 2877801
搜狐 66.08 +0.99 +1.52 466721
网易 69.82 +2.52 +3.74 572902
百度 159.18 +6.91 +4.54 5349593
台湾
台湾积体电路 20.32 +0.30 +1.50 2619441
联电 2.10 +0.02 +0.96 199196
日月光 5.64 +0.09 +1.62 169221
硅品精密 6.78 +0.13 +1.95 420977
和信超媒体 1.40 +0.00 +0.00 200468
友达 3.62 +0.14 +4.02 98233
中华电信 30.80 +0.12 +0.39 44824
台湾国际航电 55.65 +0.39 +0.71 1632523
香港
中国移动 45.63 +0.04 +0.09 218258
中国联通 13.37 +0.21 +1.60 161286
中国电信 46.44 +0.37 +0.80 21382
中芯国际 3.93 +0.15 +3.97 17971
电讯盈科 4.99 +0.20 +4.18 1355
(完)
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