日韩经济指标预测--4月2日-4月9日****

台湾个股：鸿海考虑在美国进行投资，方案未最终确定--董事长郭台铭
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 4月2日(三) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,517.9 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,955 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,910 4月3日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月4日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月7日当周 4月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,882 4月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.5 领先指标(较前月) -- +0.5 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 2月 -- -- 未经季节调整经常账(亿日圆) -- 赤字15,890 4月8日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 53.0 2300 韩国失业率 3月 -- 3.9% 4月9日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +7.8% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -3.6% 进口物价(较上年同期) -- -4.8% 2350 日本银行放贷(较上年同期) 3月 -- +2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- +13.4% (较上年同期) -- +23.6% (完)
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
路透东京4月28日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五录得六周来首次周线上涨，交易员称，受尾盘上海期市的强劲表现支撑。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。