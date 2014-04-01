《全球汇市》日圆处于困境，欧元在欧洲央行会议前保持坚挺

台湾个股：鸿海考虑在美国进行投资，方案未最终确定--董事长郭台铭
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
相较之下，近期中国公布一连串令人失望的数据，令投资者揣测中国政府可能会采取更多措施。仅在本周就有两项调查突显了中国制造业的持续走软。
对祭出刺激措施的期望部分扶助了对商品货币的买需。澳元兑美元 周二触及四个月高点0.9310，最新报0.9241。
新西兰元兑美元 触及两年半高点0.8702，稍后回调至0.8617。
周三的亚洲市场并没有主要数据发布，很多投资者正拭目以待美国定于周五公布的非农就业报告。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3796 1.3792 +0.03 +0.37 1.3745
美元/日圆 103.61 103.64 -0.03 -1.60 105.30
欧元/日圆 142.91 142.94 -0.02 -1.26 144.73
美元/瑞郎 0.8832 0.8832 +0.00 -1.08 0.8928
英镑/美元 1.6630 1.6629 +0.01 +0.45 1.6556
美元/加元 1.1025 1.1021 +0.04 +3.81 1.0620
澳元/美元 0.9244 0.9245 -0.01 +3.71 0.8913
新西兰元/美元 0.8623 0.8637 -0.16 +5.08 0.8206
澳元/日圆 95.770 95.820 -0.05 +2.05 93.850
新西兰元/日圆 89.330 89.510 -0.20 +3.38 86.410
英镑/日圆 172.30 172.34 -0.02 -1.16 174.33
澳元/新西兰元 1.0716 1.0700 +0.15 -1.22 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红/王翔琼/戴素萍/孙茉莉; 审校 徐文焰/许娜/于春红)
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