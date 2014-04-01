美国个股：苹果拟收购瑞萨电子持有的液晶显示芯片设计部门股权--日经新闻

路透4月2日 - 日本经济新闻报导，苹果 公司正在与日本瑞萨电子(Renesas Electronics) 展开谈判，计划以约500亿日圆(4.83亿美元)收购后者持有的Renesas SP Drivers股权，该部门的主要业务是为iPhone智能手机设计液晶显示芯片。报导并未指明消息来源。

Renesas SP Drivers是瑞萨电子与夏普 和台湾力晶(Powerchip)的合资企业。瑞萨电子目前持有这个合资企业的55%股份。

日经新闻周二报导称，苹果公司料在今夏完成此交易。

日经新闻称，苹果公司“明显是想要”将核心显示部件的设计融入到整体产品开发中去，原因是图像质量已成为智能手机的一个关键卖点。

夏普持有Renesas SP Drivers的25%股份。据该报导，如果苹果公司出价收购其所持股份，那么预计夏普也将同意出售。

来自三星电子 等公司的竞争，以及订单的减少，正给瑞萨电子构成冲击。