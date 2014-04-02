金砖国家：4月1日股汇市收盘纵览

路透4月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月1日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报1,000.79点。

中国股市：沪综指收升结束四连跌，PMI数据略转好刺激大盘反弹

中国汇市：中间价微升后即期应声收强，惟大行购汇限制涨幅

香港股市：恒指收高在逾三周高点，腾讯跳涨

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拉美股市：巴西指标Bovespa指数在拉美股市领跌，3月曾创下逾两年来最大涨幅。Bovespa指数 下跌0.79%报50,018.62点，因投资者在该指数3月上涨7%后锁定部分获利。MSCI明晟拉美指数 跌0.31%至3,184.34点。

拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，但央行汇市干预力度的不确定性限制涨幅

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南非股市：创下纪录高位，英美资源集团 向部分供应商发出不可抗力通知后，该公司股价飙升3.45%至490兰特。指标Top-40绩优股指数 上涨0.75%，创纪录收盘高位43,320.65点。综合指数 上涨0.7%，亦收于纪录高位48,104.98点。

南非汇市：兰特兑美元小幅走软，但仍持于三个月高位附近

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印度股市：连续第七日升至纪录高位，Larsen & Toubro等绩优股延续涨势，此前央行维持利率不变，并表示短期内预计不会收紧政策。NSE指数 收高0.25%至6,721.05点，稍早一度上涨0.41%至纪录高位6,732.25点。BSE指数 收高0.27%至22,446.44点，早前最高上升0.44%至历史高位22,485.77点。

印度汇市周二休市。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.63%收报677.45点。指标RTS指数 收升0.79%，报1,235.740点。