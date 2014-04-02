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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 08:33 BJT

路透调查：美国上周商业原油库存料持续增加，油品库存料减少

路透4月1日 - 周二的路透调查显示，上周美国商业原油库存可能持续上升，因进口增加，尽管产能利用率料提高；同时精炼油品库存则料下滑。

在美国石油协会(API)及能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，九位受访分析师平均预估，3月28日止当周美国原油库存料增加110万桶。

“在炼厂维修看起来永无止境的情况下，我们认为还要一周，产能利用率才会大有起色。上周休士顿船舶航道所造成的延误情况，将左右本周的数据，”顾问公司Oil Outlooks and Opinions总裁Carl Larry称。

石油运输的重要水道--休士顿船舶航道，因船舶碰撞导致漏油而于3月22日关闭。所有对该航道运输的限制在五天之后解除。

API周二下午公布的数据显示，截至3月28日止美国原油库存减少580万桶，美国原油期货合约交割地库欣的原油减少150万桶。原油进口每日减少不到80万桶，至每日700万桶。

在3月21日止当周，原油库存增加660万桶，分析师则预估增加270万桶。

分析师预估上周汽油库存将减少110万桶，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存则料减少10万桶。

“馏分油库存将显示小幅下滑，主要系因需求将回升至每日350万桶以上，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。他预估馏分油库存将减少30万桶。

API数据显示，汽油库存小幅增加1.8万桶；馏分油库存则减少1.7万桶。

根据调查，产能利用率料将增加0.2个百分点。在前一周为小增0.4个百分点至86%。

EIA将在周三1430GMT公布库存数据。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 王冠中)
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