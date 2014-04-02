路透调查：美国上周商业原油库存料持续增加，油品库存料减少

《技术解析》LME期铜上攻5,689美元未果，或跌至5,592美元
该浪远未结束，以3月9日至4月11日的盘整区间来看，可能最终低至5,374美元。期铜两次上攻5,689美元失败后，从4月19日低点5,530美元的反弹走势似已结束。
路透4月1日 - 周二的路透调查显示，上周美国商业原油库存可能持续上升，因进口增加，尽管产能利用率料提高；同时精炼油品库存则料下滑。
在美国石油协会(API)及能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，九位受访分析师平均预估，3月28日止当周美国原油库存料增加110万桶。
“在炼厂维修看起来永无止境的情况下，我们认为还要一周，产能利用率才会大有起色。上周休士顿船舶航道所造成的延误情况，将左右本周的数据，”顾问公司Oil Outlooks and Opinions总裁Carl Larry称。
石油运输的重要水道--休士顿船舶航道，因船舶碰撞导致漏油而于3月22日关闭。所有对该航道运输的限制在五天之后解除。
API周二下午公布的数据显示，截至3月28日止美国原油库存减少580万桶，美国原油期货合约交割地库欣的原油减少150万桶。原油进口每日减少不到80万桶，至每日700万桶。
在3月21日止当周，原油库存增加660万桶，分析师则预估增加270万桶。
分析师预估上周汽油库存将减少110万桶，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存则料减少10万桶。
“馏分油库存将显示小幅下滑，主要系因需求将回升至每日350万桶以上，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。他预估馏分油库存将减少30万桶。
API数据显示，汽油库存小幅增加1.8万桶；馏分油库存则减少1.7万桶。
根据调查，产能利用率料将增加0.2个百分点。在前一周为小增0.4个百分点至86%。
EIA将在周三1430GMT公布库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 王冠中)
该浪远未结束，以3月9日至4月11日的盘整区间来看，可能最终低至5,374美元。期铜两次上攻5,689美元失败后，从4月19日低点5,530美元的反弹走势似已结束。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================
路透北京4月24日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(26日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 4月