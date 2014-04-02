《路透晚报》--4月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--债务高企和煤价大跌冲击中国煤企

中国增长放缓导致煤炭需求下降，加上大量廉价的进口煤，引发煤价大跌，很多规模较小的煤矿被迫关闭；一些大企业为了控制巨额亏损，降薪幅度高达50%。行业专家指出，中国煤价处于六年低点，内蒙古和其他地方的煤矿面临产能过剩、需求低迷和银行信贷萎缩的问题。当地小煤矿所面临的问题可能蔓延到全国，如果由此出现一轮破产潮，将威胁到中国的金融稳定。

--路透专访：中国互联网金融拓展至线下的准备工作尚不充分--专家

在中国央行近日紧急叫停支付宝等第三方支付机构的虚拟信用卡和二维码支付业务后，支持和反对声音铺天盖地。中银香港资深银行卡专家周三坦言，中国大陆的互联网金融拓展线下市场的时机尚不成熟，包括支付机构、消费者以及监管者都还没有完全准备好。

--台湾金融：金管会力挺两岸服贸协议，称若未通过证券银行伤最深

台湾金管会主委曾铭宗周三提出三大理由支持两岸服务贸易协议尽速通过，其中包括服贸对银行、证券等台湾金融业有非常好发展空间，若没过证券银行受伤也最深。

--中国铁路：货物运价市场化破冰，神华旗下准池铁路获准首尝自主定价

中国第一条获准货物运价市场化的铁路即将诞生。国家发改委网站通知称，由神华集团有限公司控股的准池铁路获准在开通运营后，其货物运输价格实行市场调节，由铁路运输企业与用户、投资方协商确定具体运价水平。

--中国对布鲁塞尔展开魅力攻势 拟增强对欧盟影响力

中国政府日渐意识到需要对欧盟拥有强大影响力，习近平本周访问欧盟多个机构，这是中国国家最高领导人首次到访欧盟机构。中国驻欧盟使团团长杨燕怡对路透表示：“我不妄想我们的关系会一帆风顺。分歧和纠纷是正常的，但我们可以解决。”

【固定收益】

--新债招标：中国七年国债利率稍低于预期，弱市下需求仍较稳固

中国财政部周三招标的七年期国债，中标利率稍低于预测均值，且与边际利率差距有限。交易员认为，近来现券弱市盘整，今日新债结果能够小幅低于二级，1.86倍的投标倍数，也属于年内较好水平，显示机构对国债需求仍较稳固。

--中国新债：国开行将明日增发债上限由100亿减至80亿，三及七年各减10亿

中国国家开发银行周三发布公告称，根据当前市场形势，将明日(3日)将增发的两期固息债发行规模上限，由此前的100亿元人民币，降至80亿元。其中三年和七年品种各减10亿元至40亿元。

--中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

--中国货币市场：隔夜利率再小升而七天平稳，资金供给不改充裕

中国银行间市场质押式回购加权利率隔夜品种周三再小升，七及14天期则持稳。交易员指出，下周初虽有补缴存款准备金压力，但机构多已提前储备，场内资金供给依旧充裕，短线流动性前景应无太大忧虑。

--中国债市动态：等待国债招标结果现券走势平淡，资金仍宽短券稍强

中国银行间债市周三早盘现券收益率止升趋稳，但整体走势仍平淡。机构在七年国债招标结束前多等待观望，资金面仍不改宽裕，短券走势稍强，收益率略走低。

--中国信用债评级：天威保变主体及所发债券信用评级被下调，均从AA降至A+

中国保定天威保变电气股份有限公司所发行的公司债被暂停上市后，联合信用评级公司日前再发布报告，将该公司主体评级从AA下调至A+，其发行的11天威债债项评级亦同样下调。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘高开后涨幅缩减，不确定性仍高市场保持谨慎

人民币兑美元即期汇率周三走升，中间价连续两天微涨。盘面上看即期高开近80个点子后逐波回调，涨幅逐步缩窄。交易员认为短期不确定性仍然较高，市场保持谨慎。

--离岸人民币：中航国际正为其三年期点心债询价，指导利率为5.125%

中国航空工业集团控股的中航国际周三正为期三年期点心债询价，初步指导利率为5.125%。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指连续第二日收升，受房地产及相关板块整体上扬提振

中国股市沪综指周三连续第二日收升。受部分城市房地产限购政策或松绑等利好消息刺激，今日房地产及相关板块整体上扬，深圳本地股亦受国资改革消息走强。分析师表示，短期大盘反弹受政策预期推动较为明显，但后市走势仍需视政策力度而定。

--企业结盟：中粮集团斥资15亿美元，收购来宝农业51%股份

中国最大的粮食交易商--中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)同意初步支付15亿美元，购买新加坡来宝集团(Noble Group)农产品业务51%的股份，这是中粮在不到两个月内第二笔收购案，企图强化在全球的市场地位。

--《热点透视》来宝与中粮的合资企业将面临市场考验

新加坡来宝集团(Noble Group)与中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)建立合资企业，仍将面临市场力量的考验。来宝集团将农产品业务51%的股份以15亿美元左右出售给中粮。基于中国控制食品供应的决心，这家合资企业的交易量应该不成问题。但这能否转化为稳健的利润率，就不是那么有把握了。

--中国金融：证监会称并无计划取消禁止境外交易所于国内设立仓库

中国证监会一名官员周三表示，中国短期内没有计划取消现行禁止外国交易所在内地设立大宗商品仓库的禁令。

--光伏产业：中国2014年将成为全球最大太阳能市场，占全球28%--His

根据研究机构IHS的报告，中国今年将超越欧洲，成为太阳能行业最大市场；中国积极开发绿色能源，将提振全球需求。

--《路透碳点》中国湖北省正式启动碳排放交易市场