《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月2日

*工商时报：

--两岸协议监督法制化箭在弦上，正在谘商中的货贸协议恐成适用首例。知情人士透露，两岸货贸协议不但将重新检视，部分项目可能面临重新谈判，台湾要求对岸让利程度会更大，增加谈判难度，今年6月底前已难结束谘商。但服贸协议不适用本条例。

--总统马英九昨天表示，两岸服贸协议生效后若有国安疑虑可以终止，就像婚约可以离婚。但他强调，强占公署、妨碍公务的行为一定会依法处理。前美国在台协会理事主席卜睿哲则认为，马总统的记者会〞非常有说服力〞，也在促使和解，希望事件尽快落幕。

--3月新车销售市场火爆，两大车商和泰车 、裕日车 互飙业绩激励，加上进口车销量持续增长，单月车市规模放大至3.43万辆的近年同期新高。看准换车潮爆发需求，和泰车打铁趁热，宣布今年经销商暑期销售竞赛，提前自本月起跑，带领今年台湾车市挑战40万辆高峰。

--寿险业〞警报解除〞，随着升息脚步接近及台股去年表现佳，寿险业去年全年税后获利627亿台币，且〞体弱〞寿险公司也由五家降为四家，其中远雄人寿在去年底RBC（保险资本适足率）已重回200%以上，据金管会主委曾铭宗的说法，今年底前应还有两家体弱寿险公司的RBC会回到200%以上。

--抢攻会展商机，政府助业者一臂之力。财政部宣布，与印度已签署货品暂准通关证协定，自即日起生效，凡是持暂准通关证的进出口商，将可享有免税及快速通关的待遇，双方预计于5月正式开办。

*经济日报：

--中央银行总裁彭淮南本次理监事会后再度示警，提醒注意利率风险，企业将总裁的忠告化为具体的筹资计画，继中信银等三银行抢发金融债之后，以台塑 集团为主的传统企业，陆续安排第二季发债筹资，债券市场估计，将有上看600亿台币的公司债订在第二季发行。

--行政院院会明将核定〞两岸协议监督条例〞，未来两岸新协议，都必须经过〞4+2〞的法定沟通程序。据了解，政院释出善意，在协议签署前，若立院认为有窒碍难行之处，可督责谈判团队与陆方交涉；若最后国会审议未通过，行政部门也必须与陆方重启谈判。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。