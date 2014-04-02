版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 08:44 BJT

突发事件：必和必拓和智利Codelco均称铜矿区远离震中，或不会受地震影响

路透圣地亚哥4月1日 - 智利国有铜公司Codelco 称，智利北部发生地震后，暂未接获旗下矿区的任何损失报告。

Codelco表示，旗下铜矿距离震中“相当远”。

必和必拓 亦称，旗下智利Cerro Colorado矿场远离震中，可能不会受到影响。(完) (编译 侯向明； 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐