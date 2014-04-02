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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 13:28 BJT

更正-国际油市：美国原油期货跌向99美元，投资者关注EIA库存报告

(更正：因英文原文有误，内文第三段美国原油周二结算价应为“3月25日来最低”非“3月26日来最低”。)

路透新加坡4月2日 - 美国原油期货周三小幅跌向每桶99美元，在一周半低位附近交投，因投资者关注政府库存数据，以研判美国的燃料需求情况。

周二中国和欧洲的制造业数据欠佳，打压了需求前景，并造成油价挫跌，布兰特原油期货来到近五个月低位。

0002 GMT时，美国5月原油期货 跌0.10美元至每桶99.64美元，周二结算价下跌1.8%至3月25日来最低。

5月布兰特原油 跌0.22美元至每桶105.40美元，周二时结算价下跌近2%至11月11日以来最低。

美国石油协会(API)公布的数据显示，上周美国原油库存大幅减少，分析师则预估为增加；汽油库存增加，馏分油库存则下滑。

利比亚东部一反抗团体的高层领袖周二对路透表示，已与政府达成协议，同意在数日内结束对重要石油港口的占领。这让外界冀望长达八个月的僵局可望结束，这场僵局耗尽国家收入，并造成混乱。

周二一项路透调查结果显示，石油输出国组织(OPEC)3月产量降至12月以来最低，由于伊拉克石油产业复苏遇阻，而且非洲产油国生产中断也导致产量下降。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校　于春红)
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