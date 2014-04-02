更正-国际油市：美国原油期货跌向99美元，投资者关注EIA库存报告

《技术解析》LME期铜上攻5,689美元未果，或跌至5,592美元
该浪远未结束，以3月9日至4月11日的盘整区间来看，可能最终低至5,374美元。期铜两次上攻5,689美元失败后，从4月19日低点5,530美元的反弹走势似已结束。
(更正：因英文原文有误，内文第三段美国原油周二结算价应为“3月25日来最低”非“3月26日来最低”。)
路透新加坡4月2日 - 美国原油期货周三小幅跌向每桶99美元，在一周半低位附近交投，因投资者关注政府库存数据，以研判美国的燃料需求情况。
周二中国和欧洲的制造业数据欠佳，打压了需求前景，并造成油价挫跌，布兰特原油期货来到近五个月低位。
0002 GMT时，美国5月原油期货 跌0.10美元至每桶99.64美元，周二结算价下跌1.8%至3月25日来最低。
5月布兰特原油 跌0.22美元至每桶105.40美元，周二时结算价下跌近2%至11月11日以来最低。
美国石油协会(API)公布的数据显示，上周美国原油库存大幅减少，分析师则预估为增加；汽油库存增加，馏分油库存则下滑。
利比亚东部一反抗团体的高层领袖周二对路透表示，已与政府达成协议，同意在数日内结束对重要石油港口的占领。这让外界冀望长达八个月的僵局可望结束，这场僵局耗尽国家收入，并造成混乱。
周二一项路透调查结果显示，石油输出国组织(OPEC)3月产量降至12月以来最低，由于伊拉克石油产业复苏遇阻，而且非洲产油国生产中断也导致产量下降。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 于春红)
该浪远未结束，以3月9日至4月11日的盘整区间来看，可能最终低至5,374美元。期铜两次上攻5,689美元失败后，从4月19日低点5,530美元的反弹走势似已结束。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================
路透北京4月24日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(26日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 4月