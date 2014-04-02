《台湾重要政经日程》--4月2日

===================今日重要政经消息=============================
4/2(三)
--09:00 金管会主委曾铭宗赴立法院财委会备询。
--10:30 DTZ戴德梁行第一季新闻发布会。
--14:00 仲量联行举行第一季不动产市场展望记者会。
--13:30 民进党中常会。
--14:00 国民党中常会。
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4/3(四)
--10:30 集保结算中心与Euroclear建置人民币债券结算平台
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,179.78亿美元。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市一日。
4/7(一)
--08:30 3月消费者物价指数年率，2月为年减0.05%。
*--12:00 新光投信记者会。
--12:30 央行标售364天期存单，金额预定1,200亿台币。
--16:00 财政部公布3月出口金额，2月为年增7.9%。
4/14(一)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额预定100亿台币。
4/21(一)
--16:00 经济部公布3月外销订单，2月为年增5.7%。
4/22(二)
--12:30 央行代财政部标售20年期103甲7期公债，预计金额350亿台币。
--8:30 主计总处公布3月季调失业率，2月为4.05%。
4/23(三)
--16:00 经济部公布3月工业生产指数，2月为年增7.0%。
4/25(五)
--16:10 台湾央行公布3月M2年增率，2月为年增5.61%。
5/8 (四)
--12:30 央行代财政部标售财103-6期国库券，金额预定300亿台币，28天期。
5/9(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲6期公债，年期为10年，金额预定300亿台币。
5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
5/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)