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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 09:09 BJT

智利灾情：ONEMI应急办公室称地震导致的滑坡阻断部分道路

路透圣地亚哥4月1日 - 智利ONEMI应急办公室称，初步报告显示，该国发生的强烈地震已导致滑坡事故，令部分道路和公路受阻。(完)
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