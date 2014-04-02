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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 09:10 BJT

芝加哥期市：美国玉米在三日来首次下滑，脱离七个月高位

5月小麦合约 涨0.18%，报每蒲式耳6.86-1/2美元，上日收低1.7%。

全球部分最大油料和谷物交易商认为，尽管东西方出现了冷战以来最严重的危机，但俄罗斯农作物供给中断的可能性不大。

巴西当局称，3月大豆出口量跳涨至623万吨，上月为279万吨，凸显来自中国的需求强劲。

美国农业部周一公布截止3月1日国内玉米库存为70.06亿蒲式耳，分析师预期为70.99亿。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 686.50 1.25 +0.18% -1.54% 663.09 46

CBOT玉米 506.25 -1.25 -0.25% +0.85% 480.87 73

CBOT大豆 1485.50 1.00 +0.07% +1.47% 1416.85 80

CBOT稻米 $15.69 $0.00 +0.00% +0.58% $15.54 65

美国原油 $99.62 -$0.12 -0.12% -1.93% $100.91 44

汇率

欧元/美元 $1.379 $0.000 -0.01% +0.15%

美元/澳元 0.923 -0.001 -0.14% -0.32% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 张若琪/孙茉莉; 审校 王冠中/于春红)
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