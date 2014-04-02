芝加哥期市：美国玉米在三日来首次下滑，脱离七个月高位

《技术解析》LME期铜上攻5,689美元未果，或跌至5,592美元
该浪远未结束，以3月9日至4月11日的盘整区间来看，可能最终低至5,374美元。期铜两次上攻5,689美元失败后，从4月19日低点5,530美元的反弹走势似已结束。
5月小麦合约 涨0.18%，报每蒲式耳6.86-1/2美元，上日收低1.7%。
全球部分最大油料和谷物交易商认为，尽管东西方出现了冷战以来最严重的危机，但俄罗斯农作物供给中断的可能性不大。
巴西当局称，3月大豆出口量跳涨至623万吨，上月为279万吨，凸显来自中国的需求强劲。
美国农业部周一公布截止3月1日国内玉米库存为70.06亿蒲式耳，分析师预期为70.99亿。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 686.50 1.25 +0.18% -1.54% 663.09 46
CBOT玉米 506.25 -1.25 -0.25% +0.85% 480.87 73
CBOT大豆 1485.50 1.00 +0.07% +1.47% 1416.85 80
CBOT稻米 $15.69 $0.00 +0.00% +0.58% $15.54 65
美国原油 $99.62 -$0.12 -0.12% -1.93% $100.91 44
汇率
欧元/美元 $1.379 $0.000 -0.01% +0.15%
美元/澳元 0.923 -0.001 -0.14% -0.32% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 张若琪/孙茉莉; 审校 王冠中/于春红)
该浪远未结束，以3月9日至4月11日的盘整区间来看，可能最终低至5,374美元。期铜两次上攻5,689美元失败后，从4月19日低点5,530美元的反弹走势似已结束。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================
路透北京4月24日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(26日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 4月