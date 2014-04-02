港报财经评论：耶伦之鹰鸽变脸--信报4月2日

耶伦之鹰鸽变脸/ 习广思

耶伦鹰鸽变脸，3月议息后的“六个月”言论被视为鹰派抬头，市场对加息预期升温。过去两周，多名联储局成员企图淡化2015年中加息的预期及联储局有加息时间的想法。至前晚在演讲中，耶伦变身鸽派，甚至被指为联储局史上最鸽派的言论。联储局鹰鸽交锋，耶伦鹰鸽变脸。说到底，耶伦再放鸽，不过是为“六个月”言论补镬，重申低息刺激立场，虽然这是政治正确的事情，却难以扭转市场的预期。耶伦究竟说了些什么？耶伦表示，未来一段时间，美国仍然需要刺激经济政策，每次缩减买债，只反映劳动市场取得些许改善，但这并不代表联储局降低经济承诺。

耶伦又说，美国经济复苏远未达标，要多一段时间才能回勇；兼职数目偏高，就业情况较失业率所反映的情况要差；大部分美国人对经济复苏的感觉仍像衰退。简言之，耶伦想讲的是退市不等于收水，强调甚或承诺会继续刺激经济。但退一步看，耶伦没有讲过会改变退市策略，缩减买债计划没变，耶伦也没有修正其在加息时间表上的意见。这番鸽派言论，其实是安抚市场情绪居多，为早前的鹰派言论“补飞”。目前联储局在缩减买债步伐上难有改变，除非经济突然逆转急变坏。联储局今年完成缩减买债后，2015年才找机会加息。加息并非世界末日，不过是把货币政策正常化，但联储局的紧张兮兮，及至耶伦鹰鸽变脸，予人感觉是联储局在政策转变的观察及考虑上，更为重视金融稳定因素。

退市之难，一在于不拖累经济复苏，二在于不造成金融震荡。耶伦为加息言论降温，情况就像贝南奇去年扬言退市后不断“补飞”，声称水闸续开一样。但前车可监，贝南奇的退市论引起金融市场震荡，按揭利息抽升，以至影响楼市复苏。联储局一边退市，一边怕股市跌，又怕债息抽升，也担心能否保持金融稳定。联储局的退市路线及时间表没有改变，继续放水只会催生更多泡沫，投资者实在不宜对耶伦的放鸽言论太开心。有趣的是，市场暗暗憧憬当局继续放水，但又看到资本市场的变化。昨天招商局 发售可换股证券，集资154亿港元，有分析认为是加息潮重临，蓝筹赶抽水。(B02)

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澳元假突破留意前天低位/ 苏子

昨天亚洲市澳元兑美元曾自0.928美元附近一度急升至0.9304美元高位，突破上周五的0.9295美元高位及0.93美元心理关口，可惜破位后却未能企稳之上兼且瞬即掉头下挫，更返回破位前的0.928美元水平以下波动出现了假突破。澳元兑美元已自上述高位大幅回落至0.9225美元低位，前天的0.9214美元低位正面临考验。如昨晚或今天成功跌破此低位收市，预料澳元兑美元很大可能已于昨天见短期重要顶部，因此宜采逢高沽出的策略。如澳元兑美元调整自1月24日的0.8656美元低位升至昨天亚洲市的0.9304美元高位升幅的38.2％及50％，目标分别可见0.9056美元及0.898美元。留意50％调整目标与0.9美元心理关口，50天SMA支持及100天SMA支持十分接近；如稍后汇价的调整可以明显跌破50％调整目标，在技术上出现多重破位下，相信届时的沽压将进一步扩大，投资者若在上述支持附近买入，宜在破位后果断止蚀。

上季欧罗兑美元在季线图上呈现十字星待变形态。目前季线图上亦呈现一个大型三角形待变形态。留意去年第四季欧罗兑美元曾在上述三角形顶部阻力线受阻回落，到上季曾再次挑战此阻力线，并曾略破及高见1.3967美元水平，可惜破位后却欠缺跟进买盘进一步挑战1.4美元心理关口；加上此高位又与2008年的1.6037美元高位跌至2010年的1.1874美元低位的50％反弹目标相若，由于目前汇价在季线图上呈现十字星，故相信，上季的1.3967美元很大可能成为上半年甚至全年的高位，今季汇价将有较大的回落空间。

此外，从月线图上看，欧罗兑美元经过2月份以大阳烛急升后，上月却呈现近似射击之星的不利形态。因此，若本月欧罗兑美元乏力上升并且明显在2月27日的1.364美元低位以下收市，则月线图便会呈现一组不利后市的黄昏之星形态。故4月份对欧罗兑美元后市的走势可说是非常关键，若掉头下挫，投资者宜采顺势沽出的策略。此外，若昨天欧罗兑美元挑战10天SMA阻力失败并低收，为利淡警号。(B14)