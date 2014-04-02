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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 09:36 BJT

智利灾情：Southern Copper称在秘鲁南部的矿场震后运营正常

路透利马4月2日 - Southern Copper 的发言人表示，公司在秘鲁南部的矿场运营正常。此前智利发生地震。(完)
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