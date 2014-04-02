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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 09:35 BJT

智利灾情：政府官员称强震未造成基础设施严重受损，尚无人员伤亡报告

路透圣地亚哥4月1日 - 智利政府官员称，在该国北部沿海地区发生8.2级强烈地震后，基础设施没有严重受损，也没有人员伤亡报告。

“我们已经要求整个沿海地区的民众疏散...没有房屋严重受损...也没有人员受伤，”智利住房部门官员Mahmud Aleuy表示。(完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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