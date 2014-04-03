专栏节选 ：Take与Give的抉择，为什么那么多人反服贸--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月3日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一场反服贸的学运抗争，又再度让一个台湾分成两个世界，一边是强力支持服贸的，从总统马英九、众多财经官员及企业家们。反服贸的则是各行各业，尤其是来自底层的社会大众，原先是在服贸审议中，民进党立委的抵抗，最后演变成三一八学生攻入议场，一直串联到三三○的凯道号称五十万人的反服贸示威静坐。支持服贸与反对服贸再度聚焦，成为全台湾二千三百万人最关注的焦点。

**支持服贸与反对服贸充满吊诡**

为了让服贸顺利过关，马总统不惜祭出党纪，最后才弄出国民党立委张庆忠三十秒将《服贸协议》送院的争议，经济部长张家祝则斥责反对服贸的学者，造谣造假，误国害台湾，又批评反对服贸的学生是在反自己的未来，这些话用得很重。

央行总裁彭淮南则亲撰支持服贸懒人包，亲自力挺服贸。企业界拥服贸的声音也很大，最具代表性的是台塑董事长李志村跳出来重批反服贸学生，再闹下去，不但没有二十二Ｋ，可能只剩十五Ｋ。在高雄的「南霸天」林义守则扬言，服贸若不过关，他将暂停在台湾的一切投资。去年亏损二○五亿元的宏碁董事长施振荣则发重话说：「服贸不过，台湾产业没有希望！」

一向受人尊敬的台达电创办人郑崇华则语重心长地表示，台湾真的一点都不差，为了台湾好，台湾应赶快通过服贸，否则在全球化的浪潮下被边缘化，谁负责？

政府重量级官员及企业大老、领袖都跳出来挺服贸，照理说，服贸对台湾那么好，那么重要，台湾应毫无异议通过服贸，为什么还有那么多人反对？

在三二九的马总统中外记者会中，马总统引述《今周刊》访问十三位大学经济系主任，当中有十二位主任支持服贸；不过他没有说出有八四％的民众认为政府没有把服贸说清楚，这当中有五六％的民众反对台湾与中国签服贸，但是却有六成民众赞成台湾与全世界任何国家签服贸。从这些数字来看，支持服贸与反对服贸，充满了很多吊诡。

首先是多数民众赞成台湾与全世界任何国家签服贸，惟独与中国签服贸态度犹豫。最大的原因是，两岸仍处敌对状态，中国的飞弹仍对准台湾，两个敌对的政治体签署服贸，当然会引来台湾民众的疑虑，这是两岸的宿命。马总统虽努力化解两岸对立，但他没有能力解除这个敌对状态，就立刻签了服贸，当然引来民众疑惧。

其次是彭淮南总裁在他的支持服贸懒人包中，特别提到服贸有取有舍，不能只「Take」而不「Give」。但是在台湾支持服贸与反对服贸的，正好是Take与Give的两端，取与舍双方却是走在两条平行线的人。服贸的受益者是能够打开中国十三亿人市场，能够享受到中国市场开放的那一批人；但是Give的人，可能是中国企业来台受到冲击的那一批人，服贸的受益者与受害者完全在两个极端。

政府扮演了资源分配的角色，却在没有做好缜密的分配任务之前，即迫不及待要求服贸过关，虽然经济部表示有编列九八○亿元巨资来补偿受害产业；但那是透过租税手段的补偿，并不是从彭淮南总裁口中「Take」的那一批人。Take与Give的不同感受，也增加了服贸过关的难度。

三是马总统在三二三的中外记者会中力陈服贸不能等，他以韩国与全世界签署ＦＴＡ(自由贸易协定)已占ＧＤＰ(国内生产毛额)五三．七％，台湾却连一％都没有，他认为只有服贸过关，台湾才能走出去！但马总统忘了，韩国是真正主权独立的国家，台湾是什么？台湾如果自己定位不是国家，如何能走出去？

**就算签了服贸，下一步仍得看中国脸色**

两岸《服贸协议》中有两个争议，一个是国与国都先签货贸，然后再签服贸，台湾这次是先签服贸，然后再签货贸，这也是一个吊诡。另一个是台湾要先签服贸才能与别的国家签ＦＴＡ、ＴＰＰ(跨太平洋伙伴关系)或ＲＣＥＰ(区域全面经济伙伴关系协定)，也就是说，台湾要与他国签定ＦＴＡ的协定，必须取得中国同意；但这次服贸协议中，最后结论并没有把这些列入条文中。也就是说，台湾与中国签署了服贸，下一步仍得看中国脸色。

台湾把签署服贸当成走向世界的唯一一把钥匙，但是却无法在《服贸协议》中，让台湾走出去见到更多曙光，只能有主观期待，甚至是在东协未来战略，台湾恐怕自己也搞不清楚。像中华经济研究院的资料就认为，台湾应同时加入ＴＰＰ与ＲＣＥＰ，中经院资料指出，台湾与ＴＰＰ成员国的贸易比重达三四．四％，ＲＣＥＰ成员国占五七％，看起来ＲＣＥＰ更重要。

但是东协市场已成美中两大强权逐鹿的主战场，中国主导的ＲＣＥＰ结构里有东协加一、加三、加六，这是中国主导下的东协新架构；ＴＰＰ则是由美国主导的跨太平洋伙伴关系，有了东协几个国家，加上日本、澳、纽与中南美洲几个国家，ＲＣＥＰ与ＴＰＰ有抗衡的味道，台湾不可能押宝两边，但是该押哪一边？并不能看出台湾有任何具体战略。

第四个是台湾最害怕的边缘化问题，郑崇华董事长认为签了服贸，台湾才不会被边缘化。其实台湾会不会被中国边缘化的争辩已经二十年了，九○年代，前一银董事长黄天麟就直言两岸愈开放，最后的结局必然是像澎湖与台湾的关系，交通愈便利，澎湖第一流的人才与资金都会被吸到台湾，除非澎湖有更多租税优惠；后来当过经建会主委的陈博志，也以虎尾的产业外移来谈台湾经济边缘化的问题。

**台湾资金不断外流，经济越来越枯竭**

而这样的忧虑，这二十年来一直都存在，就以二○一三年两岸的投资件数及金额来看，五年来陆资声请来台投资四八三件，实际二百多件，金额是八．六五亿美元；而台资透过投审会正式管道，申请赴大陆投资二二三六件，金额是五○九．八九亿美元，双方相差将近六十倍。换句话说，台湾那么小，每年投资中国的金额比中国投资台湾多出几十倍，这个情况就像家里浴缸的水一直流出去，台湾的经济当然愈来愈枯竭。

从资金流向来看，台湾是澎湖的缩影，这次反服贸抗争，其实是全台人民对○八年马总统上任以来台湾经济陷入无力挣扎困局的一次总反弹。鼎力赞成服贸的台湾企业其实也该想想，过去二十年，你在中国投资多少？用了多少员工？在台湾投资多少？用了多少台湾员工？当台湾的企业投入大笔资金在中国投资、盖厂，相对也压缩了台湾的投资空间；当多数企业把厂房盖在中国，台湾的崩世代自然要面对二十二Ｋ的洗礼。

这些年，政府原本希望侨外资能以投资台湾作为进军中国的跳板；但是，似乎是两头落空，侨外资透过香港、新加坡进入中国，没有进台湾，例如一二年侨外资申请来台投资二七三八件，金额是五十五．五九亿美元；一三年增加到三二○六件，金额却缩水到四十九．三亿美元，这个金额比民进党执政时期还少很多。

而陆资在两岸大三通以后，来台投资也不明显，例如，一二年陆资申请来台投资一三八件，金额只有三．二八亿美元；一三年陆资申请一四一件，金额也只有三．六一亿美元，从两岸的投资来看，似乎只有台湾单独对中国外流。

这次服贸争议回头看，也正好是两岸签署ＥＣＦＡ(两岸经济协议)满三年，更是陆客来台五周年。根据统计，在两岸大三通后，过去五年陆客来台人数达一○一七万人次，去年台湾观光客人数破八○○万人次，陆客从团进团出，到自由行，为台湾内需撑起一片天。

不过，陆客来台那么多，商机到底谁赚走了？以台湾的五星级观光饭店为例，国宾饭店获利最好的一年是一一年四．二八亿元，去年只有三．五六亿元；华园饭店从一○到一二年净利都超过七千万元，去年剩下三八○○万元；拥有六福村的六福客栈，在一○及一一年都有获利，但这两年亏损都超过一亿元。这可看出五星级饭店并未赚到陆客的钱，可能是被平价饭店赚走了。

**两岸产业优劣出现巨变，台湾竞争力大失**

过去二十年来，台湾努力抗拒边缘化，但边缘化的压力似乎愈来愈沉重，这次服贸争议是把台湾经济并发症彻底一次摊牌，台湾未来如何走？必须透过这一次争议凝聚共识，像对中国要开放到什么地步？蓝绿阵营似乎南辕北辙，蓝营批绿营的人「逢中必反」，绿营的人批蓝营「逢中必软」。

摆在眼前的事实是，过去两岸经济有很大成分是互补形态，中国提供台商廉价劳工与土地，台商把中国当成生产基地，两岸互蒙其利。但现在中国工资不再廉价，房地产与租金更是高得吓人，台商优势已不再。这还不打紧，更严重的是中国调结构，开始转向高附加价值产业，很多台湾过去的强项，中国都在过去几年快速崛起，像台商在ＬＥＤ、太阳能布局，中国很快后来居上；台湾斥巨资培养的二兆产业之一的面板，在中国强力夹杀下，几家面板厂过去几年亏损的金额，超过新台币四千亿元。

这些年我们看到的是两岸产业优劣出现巨变，例如中国ＰＣ产业崛起，台湾的宏碁陨落；中国的品牌智慧型手机崛起，宏达电自许「中国品牌」，却愈来愈不敌这个竞争压力；而且，中国快速切入手机零组件产业，过去台湾零组件厂占尽优势，正逐渐丧失。

两岸产业结构已经全然改变，台湾主管经济的人如果仍抱持过去的旧思惟，恐怕会让台湾沉沦更快！而且，更要命的是，台湾很多政策是自己扮演加快边缘化的催化剂，像香港、澳门、新加坡都是小经济体，它们维持小政府的体制，政府每年都可向人民派钱，但是小台湾却维持大政府体制。这些年政府一直组织再造，但是却愈改员额愈多，政府的支出不断膨胀，政府赤字愈来愈庞大，只得不断增税。最近财政部又推出税改，将两税合一抵扣率减半，所得净额超过一千万元以上的有钱人，最高税率达四五％，单是租税，台湾已经没有竞争力。

中国已是经济大巨人，台湾、新加坡、香港、澳门都算是巨人底下的小经济体，要避免大巨人的磁吸，小经济体的租税要更灵活，才能吸引全球人才与资金「近悦远来」；但马总统领导的政府却完全没有这个思惟，他以为只要对中国开放，台湾经济一定会大好！他曾说，台湾只要签ＥＣＦＡ，台湾经济就会大好。而三年过了，台湾经济更加困窘，这次服贸会引来那么多人上街头，正是过去五年来，大家对台湾经济困窘的一种发泄！

台湾经济何去何从？这次服贸争议是二千三百万人共同思考台湾新定位的一次好机会！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。