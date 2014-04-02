《香港报摘》--其他报纸重要消息4月2日

*明报：

--就招商局国际 拟向现有股东发行非上市强制换股证集资，前港交所 董事、独立股评人David Webb认为这种做法“绝对差劲”，招商局国际作为大企业，应让强制换股证上市，或者直接供股筹资。

--在中国东北地区经营吉野家和Dairy Queen的合兴集团 行政总裁洪明基称，受经济不景拖累，公司去年同店销售按年大跌8.1%，今年前两个月同店销售虽有改善，但增幅很微，预计今年宏观环境没有显着改善。

*星岛日报：

--中国民营煤炭采购及运输商秦发集团 因核数师毕马威拒绝对刚公布业绩帐目发表意见，股价急挫近19%。同日公布业绩的大成生化 因涉及侵权诉讼可能需要罚款，核数师未取得足够证据而对帐目发出保留意见。

--长实 与市区重建局合作发展的九龙深水埗新盘“丰汇”推出93伙单位发售，发展商与中银香港 合作提供低至香港银行同业拆息（H按）加1.7%的优惠，即实际年利率1.91%。

*苹果日报：

--新秀丽 斥资2,000万欧元收购法国行李箱品牌“Lipault”，后者目前仅得三间自营店，且全部集中在法国，新秀丽将透过现有资源将Lipault品牌扩大至整个欧洲市场。

--长实 旗下持有北京东方广场等投资物业的汇贤产业信托 寻求股东批准将公司地域覆盖至“世界任何地方”。

*东方日报：

--中国主题公园营运商海昌控股 执行董事兼行政总裁王旭光接受访问时再次强调，高负债是行业特点，认为负债率达100%才合理。去年末公司负债率254%，上市集资后降至76%。

--深圳控股 营运总监朱国强称，公司未来买地将主要从母公司深业集团购入资产，目前母公司潜在可收购土储达300万平方米。

*文汇报：

--彭博引述摩根士丹利 与美国存款信托和清算公司(DTCC)汇编的数据显示，美国商业银行客户今年总计3,320亿美元的人民币看涨期权迄今亏损了大约20亿美元，中国公司总计1,500亿美元基准人民币汇率远期合约损失35亿美元。这些合约，若将看跌头寸也包括在内，占全球人民币交易总量的三分之一以上。

--阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下“娱乐宝”首期保险理财产品周一首日正式售卖已有超过10万名网友通过手机淘宝认购，对接的国华人寿一年期寿险产品预期年化收益率7%。

*大公报：

--中国房地产龙头万科 采取私人收购策略，成功以8.6亿港元向金朝阳 买入湾仔联发街旧楼地盘，楼面尺价达1.36万港元，成为集团在港第二个项目。

--儿童网络游戏开发运营商百奥家庭互动 IPO公开发售部分认购未足额，而中国最大猪肉加工商万州国际IPO集资额提高至80亿美元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞