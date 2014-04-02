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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 09:45 BJT

智利灾情：Collahuasi执行长称目前为止铜矿场或港口没有受损报告

路透圣地亚哥4月1日 - 智利Collahuasi执行长称目前为止铜矿场或港口没有受损报告。(完)
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