巴西农业：成本上涨阻碍巴西扩大大豆种植面积--Agroconsult

路透圣保罗4月1日 - 农业分析机构Agroconsult主管Andre Pessoa周二表示，毛虫和霉菌以及乾旱损及巴西当前的大豆作物，这导致控制成本上涨，将抑制下一季新农田的播种。

Pessoa表示，在即将结束的本作物季巴西料将生产8,690万吨大豆，尽管仍处于纪录高位，但远低于该机构当初预估的逾9,000万吨。

他称，从9月开始，种植大豆的农田面积或将增加100万公顷，低于本作物季新增的250万公顷。

巴西是全球最大大豆出口国，其大豆产量规模已在过去两年逼近头号生产国--美国。

但巴西农户一直在艰难应对一种新型毛虫，即可能来自亚洲的棉铃虫，这使农药成本高涨，并对巴西广受称赞精通热带农业的美誉构成挑战。

Pessoa称，其他类型的热带害虫及亚洲锈菌带来的事故也不断增加。

Agroconsult在巴西全境进行大量的田野工作，Pessoa称，今年是纪录上最难年头之一，由于病虫害种类多样且气候差异，因此很难作出预测。乾旱袭击了巴西东南部，使巴拉那州大豆产量减少约200万吨，而与此同时大雨耽搁了中西部的作物播种。(完)