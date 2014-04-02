巴西农业：成本上涨阻碍巴西扩大大豆种植面积--Agroconsult

《技术解析》LME期铜上攻5,689美元未果，或跌至5,592美元
该浪远未结束，以3月9日至4月11日的盘整区间来看，可能最终低至5,374美元。期铜两次上攻5,689美元失败后，从4月19日低点5,530美元的反弹走势似已结束。
路透圣保罗4月1日 - 农业分析机构Agroconsult主管Andre Pessoa周二表示，毛虫和霉菌以及乾旱损及巴西当前的大豆作物，这导致控制成本上涨，将抑制下一季新农田的播种。
Pessoa表示，在即将结束的本作物季巴西料将生产8,690万吨大豆，尽管仍处于纪录高位，但远低于该机构当初预估的逾9,000万吨。
他称，从9月开始，种植大豆的农田面积或将增加100万公顷，低于本作物季新增的250万公顷。
巴西是全球最大大豆出口国，其大豆产量规模已在过去两年逼近头号生产国--美国。
但巴西农户一直在艰难应对一种新型毛虫，即可能来自亚洲的棉铃虫，这使农药成本高涨，并对巴西广受称赞精通热带农业的美誉构成挑战。
Pessoa称，其他类型的热带害虫及亚洲锈菌带来的事故也不断增加。
Agroconsult在巴西全境进行大量的田野工作，Pessoa称，今年是纪录上最难年头之一，由于病虫害种类多样且气候差异，因此很难作出预测。乾旱袭击了巴西东南部，使巴拉那州大豆产量减少约200万吨，而与此同时大雨耽搁了中西部的作物播种。(完)
(编译 于春红; 审校 王冠中)
该浪远未结束，以3月9日至4月11日的盘整区间来看，可能最终低至5,374美元。期铜两次上攻5,689美元失败后，从4月19日低点5,530美元的反弹走势似已结束。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================
路透北京4月24日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(26日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 4月