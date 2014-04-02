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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 14:43 BJT

更正-企业结盟：中粮集团将初步支付15亿美元，收购来宝农业51%股份

(更正：因英文原文有误，最后一段改为“账面净资产的1.15倍”，非“账面价值51%的1.15倍”)

路透新加坡4月2日 - 新加坡来宝集团(Noble Group) 周三表示，中国最大的粮食交易商--中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)将初步支付15亿美元，购买来宝集团农产品业务51%的股份。

两家企业计划成立合资公司，从而将中粮集团的粮食加工与销售业务，与来宝农业的粮食种植与交易业务结合起来。来宝集团将在合资公司中保留49%的股份。

中粮集团董事长宁高宁在声明中称，来宝农业的供应链管理体统和生产能力，对中粮集团在中国的物流、加工与分销网络是个补充。

由私募股权投资公司--厚朴投资管理公司牵头的投资者银团，将作为少数股东参与中粮集团的并购行动，在实施并购的投资工具中持有三分之一的份额。

来宝集团的农产品部门在上一会计年度的营收为155亿美元，占公司总营收的约16%。

中粮集团和来宝集团的交易仍需获得监管机构和股东批准，最终成交价还将进行调整，因此交易完成时的支付金额，将相当于来宝农业2014会计年度审计后账面净资产的1.15倍。(完)
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