更正-企业结盟：中粮集团将初步支付15亿美元，收购来宝农业51%股份

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
(更正：因英文原文有误，最后一段改为“账面净资产的1.15倍”，非“账面价值51%的1.15倍”)
路透新加坡4月2日 - 新加坡来宝集团(Noble Group) 周三表示，中国最大的粮食交易商--中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)将初步支付15亿美元，购买来宝集团农产品业务51%的股份。
两家企业计划成立合资公司，从而将中粮集团的粮食加工与销售业务，与来宝农业的粮食种植与交易业务结合起来。来宝集团将在合资公司中保留49%的股份。
中粮集团董事长宁高宁在声明中称，来宝农业的供应链管理体统和生产能力，对中粮集团在中国的物流、加工与分销网络是个补充。
由私募股权投资公司--厚朴投资管理公司牵头的投资者银团，将作为少数股东参与中粮集团的并购行动，在实施并购的投资工具中持有三分之一的份额。
来宝集团的农产品部门在上一会计年度的营收为155亿美元，占公司总营收的约16%。
中粮集团和来宝集团的交易仍需获得监管机构和股东批准，最终成交价还将进行调整，因此交易完成时的支付金额，将相当于来宝农业2014会计年度审计后账面净资产的1.15倍。(完)
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。