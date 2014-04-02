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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 12:27 BJT

智利灾情：海啸警报将至少再持续六小时--内政部长

路透圣地亚哥4月1日 - 智利内政部长Rodrigo Penailillo称，海岸线的海啸警报将至少再持续六小时。(完)
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