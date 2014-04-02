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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 11:02 BJT

中国新债：国开行下周二将增发五期固息债，总额不超过280亿元

路透上海4月2日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(8日)招标增发今年第7-11期固息债(福娃债)，期限一、三、五、七和10年，总金额不超过280亿元人民币。

国开行本周二启动新一轮的福娃债发行，除三年和七年品种为第二次增发外，下周二将招标的另外三期债均为首次增发。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

下周二将招标各期债券具体发行条款如下：

第7-11期增发债

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发行上限 1/5/7年：60亿元

3/10年：50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：4月8日9:30-10:30

7/10年：4月8日9:30-11:10

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 4月14日

起息日 4月8日

分销期 4月14日

上市日 1年：4月16日

3/5/7/10年：4月18日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第7-11期债首轮招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

边际中标利率 -- 5.26% -- 5.63% --

认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37

另外，国开行将于周四(3日)首次增发第八期和第10期固息债，发行总量不超过100亿元，三年和七年品种各半。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

(发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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