中国新债：国开行下周二将增发五期固息债，总额不超过280亿元

中国新债：农发行周三将招标增发至多250亿元三期债，期限1/5/10年

路透北京4月24日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(26日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 4月