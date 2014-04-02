《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月2日

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透香港4月2日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价：（本地时间17:08时，1港 元=0.7999人民币 ） 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 8.29 13.15 0.79 深物业 8.06 6.06 1.66 南玻 8.02 6.09 1.65 深康佳 4.48 2.92 1.92 ST中华 6.12 2.88 2.66 ST中冠 9.08 4.52 2.51 深深宝 8.40 7.30 1.44 深华发 7.81 3.75 2.60 深赤湾 14.09 12.59 1.40 招商地产 19.93 19.65 1.27 特力 10.37 6.17 2.10 飞亚达 7.01 6.22 1.41 一致药业 43.69 38.78 1.41 深深房 4.92 3.13 1.97 ST盛润 6.82 5.84 1.46 深南电 4.12 2.60 1.98 深纺织 9.84 6.47 1.90 方大集团 6.39 3.54 2.26 深国商 19.68 11.20 2.20 深赛格 4.92 2.97 2.07 宝石 19.87 11.25 2.21 小天鹅 8.88 8.55 1.30 粤高速 2.92 2.44 1.50 晨鸣纸业 4.52 3.85 1.47 ST珠江 3.55 2.52 1.76 美菱电器 5.81 4.85 1.50 大冷股份 9.61 6.91 1.74 粤电力 4.91 4.60 1.33 佛山照明 11.45 7.50 1.91 江铃汽车 24.35 27.19 1.12 沙隆达 12.18 9.08 1.68 苏常柴 7.95 4.89 2.03 威孚高科 23.13 22.97 1.26 古井贡酒 18.39 16.36 1.41 ST东海 5.17 4.08 1.58 长安汽车 9.65 13.15 0.92 京东方 2.27 2.08 1.36 鲁泰 9.46 10.89 1.09 本钢板材 2.76 2.35 1.47 张裕 26.19 19.30 1.70 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。