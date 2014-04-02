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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 16:41 BJT

香港股市：恒指收升0.3%，恒生地产指数创逾两年最大单日百分比涨幅

恒生地产指数 劲升3.7%，创2012年1月以来单日最大升幅，上海证券报报导引述匿名消息来源称，杭州和长沙等地政府一系列促进房地产市场稳定发展的政策正在酝酿。

另外，香港本地媒体周二报导称，香港特区行政长官梁振英决定搁置＂港人港地＂政策，这亦使地产股获得推升力量。

华润置地 涨4.7%，新鸿基地产 劲升4.1%，碧桂园 跳涨8.4%。

基金经理人锁定中资银行股近期涨势的获利，地产股涨势遭中资银行股跌势抵销，恒生国企指数跌至平盘下方。

中国银行 跌2%，交通银行 及中国工商银行 分别下跌1.6%及1.5%。

港交所 跳涨5.4%，为逾一年来单日最大涨幅，中国上海证券交易所与香港联交所 周三宣布，双方已就网络互通达成初步共识，未来上交所将承接内地合格境内个人投资者(QDII2)买卖，并集中转交至港交所执行。 (完)
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