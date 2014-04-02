香港股市：恒指收升0.3%，恒生地产指数创逾两年最大单日百分比涨幅

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
恒生地产指数 劲升3.7%，创2012年1月以来单日最大升幅，上海证券报报导引述匿名消息来源称，杭州和长沙等地政府一系列促进房地产市场稳定发展的政策正在酝酿。
另外，香港本地媒体周二报导称，香港特区行政长官梁振英决定搁置＂港人港地＂政策，这亦使地产股获得推升力量。
华润置地 涨4.7%，新鸿基地产 劲升4.1%，碧桂园 跳涨8.4%。
基金经理人锁定中资银行股近期涨势的获利，地产股涨势遭中资银行股跌势抵销，恒生国企指数跌至平盘下方。
中国银行 跌2%，交通银行 及中国工商银行 分别下跌1.6%及1.5%。
港交所 跳涨5.4%，为逾一年来单日最大涨幅，中国上海证券交易所与香港联交所 周三宣布，双方已就网络互通达成初步共识，未来上交所将承接内地合格境内个人投资者(QDII2)买卖，并集中转交至港交所执行。 (完)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。